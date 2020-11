[VIDEO] Manifestantes pro-Trump gritan “Biden a la cárcel” en Arizona

Alex Jones es el teórico de conspiración que apareció en una manifestación de apoyo a Donald Trump en el Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa el 5 de noviembre. Jones, 46 años, es el fundador de InfoWars con sede en Texas. Ha sido un partidario abierto de Trump desde que el presidente anunció su candidatura a la presidencia en 2015.

En declaraciones a NBC Phoenix, varios manifestantes buscan que los funcionarios electorales sean considerados “responsables” de sus acciones. Al momento de escribir este artículo, tanto Fox News como Associated Press han declarado al ex vicepresidente Joe Biden como ganador en Arizona. El 5 de noviembre, la ventaja de Biden en el estado disminuyó. Ni Fox News ni AP han contrastado sus declaraciones.

Un sitio web llamado Stop the Steal está difundiendo información sobre las protestas a favor de Donald Trump en todo el país

Alex Jones leading the chant, “BIDEN FOR PRISON” outside the Maricopa County election center pic.twitter.com/QTbEoDCCJi — Tristan Justice (@JusticeTristan) November 6, 2020

El 5 de noviembre marcó el segundo día de protestas fuera de las instalaciones de conteo. Alrededor de las 10 p.m. hora del este, los usuarios de Twitter comentaron que Alex Jones estaba presente en el mitin. En el encuentro, Jones gritó a través de un megáfono: “¡Biden a la cárcel!” .El activista conservador Rob Cernovich describió la presencia de Jones en el mitin “como los Beatles o algo así”.

Cernovich luego tuiteó que Jones coreaba “¡1776!” junto con la multitud. El centro de conteo está ubicado en el centro de Phoenix. Se ha creado un sitio web llamado Stop the Steal con información sobre las protestas a favor de Donald Trump en sitios de conteo de votos en todo el país.

Jones dijo a la multitud que Donald Trump derrotaría a globalistas como George Soros y Bill Gates

Alex Jones is now outside the Maricopa County Elections Center #azfamily pic.twitter.com/iKeYGKMVhy — Max Gorden (@Max_Gorden) November 6, 2020

AZCentral.com informa que Jones y sus partidarios interactuaron con un grupo de manifestantes anti-Donald Trump. El informe del sitio web dice que uno de los manifestantes anti-Donald Trump tenía un letrero que mostraba al presidente como un cerdo.

The Arizona Mirror citó a Jones diciendo a la multitud que “globalistas” como “George Soros” y “Bill Clinton” serían derrotados con una victoria de Donald Trump en las elecciones de 2020. Jones agregó: “Han despertado al gigante dormido”. TheMirror citó a un hombre entre la multitud que le dijo a Jones: “¡Gracias por despertarme, Alex!”.

Jones llamó a sus seguidores a “vigilar” los centros de conteo de votos

Alex Jones just got here and people are losing it pic.twitter.com/HhyD1wusKd — mimi dwyer (@dvdwyer) November 6, 2020

En el episodio del 4 de noviembre de su programa, Alex Jones fue citado por Media Matters for America diciendo a sus espectadores que “vigilen” los lugares donde se cuentan los votos. Jones dijo en parte: “No voy a decir lo que voy a hacer. Necesitamos personas que vigilen estos lugares de votación y áreas clave y que estén atentos a la gente que recuente los votos. Esto se está derrumbando así que lo tenemos que hacer nosotros”.

Jones fue citado por Media Matters sugiriendo que el ex vicepresidente Joe Biden debería ser arrestado.

En octubre de 2020, Spotify fue criticado por permitir que Jones apareciera en su plataforma

Alex Jones just showed up at the Maricopa country election center pic.twitter.com/uBL46IJwu7 — Gadi Schwartz (@GadiNBC) November 6, 2020

La última vez que Jones salió en las noticias antes de su aparición en el mitin de Arizona fue debido a su aparición en el podcast de Joe Rogan. La controvertida aparición provocó una reacción violenta contra la plataforma Spotify, según informó The Guardian en ese momento. El informe de The Guardian mencionó que Jones había sido vetado anteriormente en plataformas como Apple y Twitter. The New York Times informó en noviembre de 2020 que la eliminación de InfoWars de YouTube llevó a que en Fox News se promoviera más en el algoritmo del sitio.