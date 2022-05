Video: Así celebró Debanhi Escobar su último cumpleaños

La muerte de Debanhi Escobar sigue conmocionando a la comunidad. Luego de la foto que se hizo viral -donde se veía a la joven de 18 años parada sola en la carretera en la madrugada del 9 de abril- el público empatizó con ella y el caso acaparó la atención.

La vulnerabilidad, belleza e inocencia que proyectaba la joven sensibilizó a muchos. Estas mismas cualidades se pueden apreciar en el reciente video publicado por redes sociales, donde se ve a Debanhi celebrando su último cumpleaños.

En el video de un minuto de duración, la joven aparece muy feliz, mientras sus seres queridos le cantan las mañanitas. De fondo se ven grandes letras con su nombre y el número 18, y junto a ella un pastel con una vela encendida con una imponente llama. En todo momento Debanhi sonríe con algo de timidez, derrochando inocencia y sencillez.

Si bien no aparecen los invitados -el plano está enfocado en Debanhi– se ve a dos niños pequeños jugando alrededor y en un momento se logra ver a su padre, Mario Escobar. El video ha profundizado el dolor por su pérdida.

Debanhi Escobar desapareció luego de salir la noche del 7 de abril con dos amigas, quienes la dejaron sola en un vehículo para que un taxista la llevara a su casa, porque según ella la joven estaba descontrolada.

“Entró al baño de hombres y no quería salir. Decía que la dejemos, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos, y después de eso sale corriendo a la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo que tranquila, ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz, me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca. Ella estaba muy mal ya no sabíamos qué hacer, estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así, nunca la habíamos visto de esa manera”.

“Cuando llegó el coche, ella corrió hacia el Didi (taxista), se subió y cerró la puerta. Como ya estaba descontrolada, creímos conveniente que ella se fuera porque si no quería que estuviéramos ayudándola… Nos manoteó muchas veces, nos quitaba. Tal vez es lo mejor que si se quiso ir y se subió, que se vaya”, detalló una de sus amigas a Televisa.

Por su parte, el chofer del vehículo, identificado como José David Cuéllar, quien trabajaba para la aplicación Didi, afirmó en entrevista con INFO 7 que la joven se comportaba de manera errática, no hilaba bien las frases y que lloró luego de decirle que sus amigas eran malas.

“La chava no estaba en sus cinco sentidos. No hilaba oraciones, no tenía una plática concisa. Decía que sus papás merecían la verdad. Me dijo que su papá era abogado. Como que ella mezcló una conversación con alguien más. Ella decía que yo había estado con ella en la fiesta (…) Parecía drogada. Le pregunté a sus amigas y dijeron que solo había tomado vodka”, relató.

De acuerdo al conductor, Debanhi se negó a darle su dirección, por lo que tuvo que pedírsela a una de sus amigas. Ya con la dirección enrumbó hacia su domicilio, pero Debanhi le pidió que se detuviera y se bajó del vehículo. “No podía forzarla a que se subiera porque podían acusarme de secuestro”, señaló.

El 21 de abril, empleados de un hotel de Nueva León alertaron a las autoridades por el mal olor que provenía de una de las cisternas de agua del establecimiento. Fue en ese lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven.

Tras la realización de una necropsia, la fiscalía reveló que había muerto debido a un golpe en la cabeza producto de su caída en la cisterna. Sin embargo, el padre de la joven solicitó un informe forense de manera independiente, del cual aún no se han revelado todos los detalles, pero de acuerdo a Escobar presentaría muchas diferencias con la primera necropsia.