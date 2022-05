Psíquico del FBI revela quién mató a Debanhi Escobar

La muerte de la joven mexicana de 18 años Debanhi Escobar sigue impactando a la población en México. Las confusas circunstancias de su desaparición y el terrible hallazgo de su cuerpo en la cisterna de un hotel, han llenado de dudas a quienes buscan una respuesta por su irreparable pérdida.

Durante una entrevista concedida al programa de entretenimiento Chisme No Like, el doctor Rob Cissna, destacado psíquico que ha trabajado resolviendo casos para el FBI, entregó importante información transmitida por Debanhi Escobar desde el más allá.

Según las palabras del psíquico, Debanhi fue amarrada, violada y asesinada por un hombre que pertenece al cartel de Monterrey y que ha violado y matado a dos mujeres más en el último año.

“Este es un caso muy difícil, ella murió porque se involucró con gente que está involucrada en el cartel. No fue su intención, simplemente la vieron. Este hombre en particular es uno de los miembros del cartel de Monterrey. Se sabe que la lleva a un hotel particular donde la ató, la violó y la asesinó, y lo ha hecho antes”, afirmó el doctor Rob.

Según el profesional Debanhi no hizo nada malo, y su desgracia fue solo haber sido vista por el asesino. “Ella estaba en una fiesta, fue vista, a él realmente le gustaba ella, pero a ella no le gustaba él. Ella lo rechazó y él la mató (…) Se separaron, y luego él volvió por ella”, relató.

De acuerdo al psíquico, existe una relación entre el asesino y el personal del hotel donde Debanhi fue hallada muerta.

“Ha hecho esto antes con otras dos mujeres. No es la primera vez que mata y viola. Ella dice que este hombre es conocido por ir a ese hotel donde a ella la encontraron. Este hombre es bien conocido por el personal del hotel, ellos le tienen miedo, pero también les paga y uno de los miembros del personal debe salir y decir lo que sabe (…) Hay muchas mujeres que fueron violadas, pero hay otras dos mujeres que fueron asesinadas en el ultimo año, ella es la tercera de la que él se hace cargo”, recalcó.

Respecto a la supuesta responsabilidad de Juan David Cuéllar, el taxista que fue el último en ver con vida a Debanhi y quien le tomó la viral imagen donde aparece sola parada a un costado de la carretera, el psíquico destacó lo necesario que es que sigan investigándolo. “Me dice (Debanhi) que realmente deberían investigarlo, deben investigarlo una y otra vez y otra vez, y encontrarán lo que buscan”.

El especialista hizo público un mensaje de Debanhi para su familia. “Ella quiere que su familia sepa que es una buena chica. Ella no quería ir y no quería hacer cosas malas. Quiere que su mamá lo sepa, especialmente porque hay muchos rumores sobre ella que no son ciertos”, afirmó.

El Doctor Rob enfatizó que es urgente que salga a la luz la identidad del homicida. “Estoy rezando mucho para que alguien del hotel se presente y diga lo que sabe sobre este asesino, antes de que mate a alguien, tal vez incluso a su propia hija”, concluyó.