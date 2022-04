Amigas de Debanhi Escobar explican por qué la abandonaron ¿Cuál es la versión del conductor?

La muerte de Debanhi Escobar sigue siendo un misterio, sin embargo, en los últimos días se han conocido testimonios de las últimas personas que la vieron con vida. Sus dos amigas, que la dejaron sola en un vehículo, y el conductor del vehículo del cual la joven de 18 años se bajó en una de las carreteras más peligrosas de México.

De acuerdo a la amiga de Debanhi, Jehieli Sarahi, Debanhi organizó una salida a una fiesta para el viernes por la noche, y ella invitó a su amiga Ivonne Alejandra. Ambas jóvenes llegaron a la casa de Debanhi a las 10.47pm. Ella tenía varias direcciones de fiestas en su celular. Nos preguntó si queríamos ir a una fiesta que estaba muy cerca y le dijimos que sí. Estuvimos una hora y cuarenta minutos aproximadamente en esa fiesta”.

Según las jóvenes, Debanhi estaba ingiriendo alcohol. “De repente dijo ya me aburrí de estar en esta fiesta, ya nos vamos. Le mandó la dirección de la otra fiesta a Ivonne e Ivonne pide el Didi. Luego de revisar la patente y asegurarnos de que realmente era el conductor nos dirigimos a la segunda ubicación, pero ahí no había nadie. Ella se bajó y llamó a su amiga, pero no le contestó. Se sube nuevamente al auto y dice que tiene otra fiesta que es en unas quintas. El del Didi nos lleva hasta las quintas. Llegamos y ya no había nadie, eran como las 12:30 aproximadamente. Nos acercamos a un grupo de chavos que estaba afuera, y decidimos ir a la otra fiesta. El del Didi nos dejó en la puerta”.

El conductor del Didi, identificado como Juan David Cuéllar, les inspiró confianza a las jóvenes. “Le preguntamos si nos podía pasar su número para que nos recogiera más tarde (…) Casi no estuvimos en la fiesta. Debanhi entró primero y luego nos dejó con una amiga y se fue al baño. La fiesta se había acabado. Cuando sale Debanhi del baño dice que hay otra fiesta, esa fue la última fiesta a la que fuimos, eran casi la 1:30, ahí nos quedamos. Estuvimos con los chavos que habíamos conocido antes. Debanhi se nos perdía de repente. Habíamos comprado desde la primera fiesta una botella de vodka y Debanhi estuvo todo el tiempo con la botella. Estuvimos hasta las 3.40”, detalló.

Jehieli señaló que unas personas que no conocían querían llevarse a Devnhi, ya que la vieron alcoholizada. “Dijimos no, ella viene con nosotras, se va con nosotras”, afirmó.

Sin embargo, el comportamiento errático de Devanhi se agudizó y comenzó a ponerse agresiva.” Entró al baño de hombres y no quería salir. Decía que la dejemos, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos, y después de eso sale corriendo a la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo que tranquila, ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz, me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca. Ella estaba muy mal ya no sabíamos qué hacer, estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así, nunca la habíamos visto de esa manera”.

De acuerdo a las muchachas Debanhi se estaba saliendo de control. “Llamé al del Didi para que nos recogiera. Le dije a Devanhi que se tranquilice y ella me decía “déjame en paz, quiero estar sola”. Cuando llegó el coche, ella corrió hacia el Didi, se subió y cerró la puerta. Como ya estaba descontrolada, creímos conveniente que ella se fuera porque si no quería que estuviéramos ayudándola… Nos manoteó muchas veces, nos quitaba. Tal vez es lo mejor que si se quiso ir y se subió, que se vaya”, detalló Jahieli.

De acuerdo al relato de la mujer, le encargó al conductor que llevara a su amiga. “Me acerco al vehículo y le digo que estaré siguiendo el viaje y me dice que no hay problema. Desde las 3:59 de la mañana comencé a marcarle a su papá y le marqué muchas veces. Él me regresa la llamada a las 8:35 de la mañana”, afirmó.

Mientras Devanhi enrumbó junto al conductor del Didi, las dos amigas se fueron en el vehículo de los muchachos que habían conocido esa noche. “El plan era irnos las tres juntas. No sabíamos cómo irnos y este chavo que intentó calmarla (y a quien Debanhi mordió anteriormente) nos ofreció llevarnos. En el transcurso del camino el del Didi me empieza a enviar mensajes de watsap”.

“Se bajó y no quiere irse. No quiso que la llevara y me empezó a manotear. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva”, escribió el del Didi. Nos envía una imagen a las 4:26 y dice que ella quiso bajarse en la quinta y caminó hacia la carretera.

Play

Video Video related to amigas de debanhi escobar explican por qué la abandonaron ¿cuál es la versión del conductor? 2022-04-29T10:20:31-04:00

Juan David Cuéllar por su parte relató que él siempre quiso ayudar a la joven y negó haberla acosado. Según su relato cuando una de las chicas lo llamó para que las fuera a buscar durante la madrugada nunca le dijeron que solo llevaría a Devanhi. “Llego por ellas, pero nada más se sube Debanhi, no vi si la subieron o ella se subió sola, escuche que se cerró la puerta. Debani me dice que avance, mientras las amigas por un lado me están hablando. Luego Debani me dice que espere, yo espero y pasan las amigas con otros chavos en otro carro. Eran alrededor de las 4:10”.

Según el conductor, Devanhi le dijo que sus amigas eran malas, que no la habían querido llevar con ellas y lloró. “Después de eso me pide un cable para cargar el celular y se pasa para el asiento de adelante. Yo le decía que no se preocupara. Cuando le pido su dirección no quiso darme las referencias para su casa. Me dice que me detenga y que la bajara ahí”, manifestó.

MIRA LA ENTREVISTA DEL CONDUCTOR A INFO7

Play

Video Video related to amigas de debanhi escobar explican por qué la abandonaron ¿cuál es la versión del conductor? 2022-04-29T10:20:31-04:00

“La chava no estaba en sus cinco sentidos. No hilaba oraciones, no tenía una plática concisa. Decía que sus papás merecían la verdad. Me dijo que su papá era abogado. Como que ella mezcló una conversación con alguien más. Ella decía que yo había estado con ella en la fiesta (…) Parecía drogada. Le pregunté a sus amigas y dijeron que solo había tomado vodka”.

Les avisó a sus amigas que Devanhi quiso bajarse del auto y ya no quiso que la llevara, me empezó a manotear. “Te aviso para que vengan por ella, porque estaba muy agresiva”, les dijo el condcutor por audio a las amigas.

El conductor afirma que la dejó sola en la carretera porque no podía obligarla a subirse nuevamente al carro, y que no vio pasar ninguna patrulla para informarles que la ayudaran. “Regresé al lugar después de 10 minutos, pero Devanhi ya no estaba”, lamentó.

Devanhi fue hallada sin vida dentro de una cisterna de agua en un hotel ubicado en las cercanías del lugar donde el chofer del Didi la dejó y le tomó la foto que se hizo viral en redes sociales, donde aparece Devanhi parada sola en la carretera. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez informó a los medios mexicanos que “las pruebas científicas practicadas concluyeron que la causa de la muerte fue una contusión profunda de cráneo”.