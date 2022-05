¿Cómo murió Debanhi Escobar?

Con solo 18 años de edad, la joven mexicana Debanhi Escobar vio truncada su vida y dejó a su familia devastada. Las extrañas circunstancias en que desapareció y cómo fue encontrado su cuerpo dos semanas después han centrado la atención de la comunidad y ha vuelto a poner en el tapete la inseguridad imperante en México hacia las mujeres.

Debanhi Escobar fue vista por última vez el 8 de abril en Nueva León. La joven, quien salió con dos amigas a varias fiestas esa noche se bajó del vehículo que la llevaba a su casa en medio de la carretera. El conductor, Juan David Cuéllar, quien trabajaba para la aplicación Didi, le tomó una foto parada en la carretera que se hizo viral. Se desconoce por qué Debanhi se bajó del coche. El conductor afirma que él no la acosó y que la joven parecía drogada o alcoholizada, y que ella le pidió que se detuviera y se bajó por su propia cuenta.

El 21 de abril fue hallado el cuerpo de Debanhi en la cisterna de agua de un hotel, cercano al lugar donde se bajó del vehículo. La autopsia realizada por la fiscalía concluyó que la causa de muerte había sido una contusión en el cráneo, tras haber caído una altura aproximada de 2,2 metros.

“Tenía un traumatismo cráneo encefálico y se encontraba en un lugar con poca cantidad de oxígeno y sin atención médica. Todo eso agravó su condición y llegó al fallecimiento”, relató Omar León Maldonado, perito médico forense, en declaraciones emitidas por el programa Al rojo Vivo.

Sin embargo, su familia solicitó un peritaje forense independiente y su padre, Mario Escobar, afirmó que no le permitieron ver el cuerpo de su hija hasta después de realizada la primera autopsia.

“Después de que le practican la necropsia tomé la decisión de poner un perito particular. No le querían dar acceso a mi perito, y es mi derecho. Le dan acceso. Y ahí recién me preguntan si la quiero ver”, explicó. Mario Escobar afirmó que su hija no solo tenía un hematoma en la cabeza.

La Fiscalía informó que entrevistó a cinco personas identificadas mediante videos analizados tras la muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León, México.

“La imagen la traigo aquí. No nada más traía un hematoma en la cabeza, vi muchas cosas. Golpes, hematomas en los ojos, los ojos saltados. Fue muy fuerte. No se descarta que haya sido victima de violencia sexual”, reveló Escobar al noticiero INFO 7.

El padre de Debanhi indicó que hay diferencias entre las necropsias realizadas por la fiscalía y la realizada de manera independiente por un perito contratado por él, y que pronto se conocerán.

“Lo va a analizar la fiscalía, yo con mi equipo de abogados y gente especializada ya lo analizaron y puntualmente ellos deben de alguna manera determinar, a mi criterio muy vano determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola, se tiene que demostrar ante el ministerio público, ante un juez”, señaló en declaraciones publicadas por el diario Prensa Libre.

Por otra parte, el doctor Rob Cisna, psíquico que ha trabajado para el FBI, señaló que el mensaje que recibió de Debanhi desde el más allá revela que fue asesinada.

“Debanhi fue amarrada, violada y asesinada por un hombre que pertenece al cartel de Monterrey y que ha violado y matado a dos mujeres más en el último año (…) Este es un caso muy difícil, ella murió porque se involucró con gente que está involucrada en el cartel. No fue su intención, simplemente la vieron. Este hombre en particular es uno de los miembros del cartel de Monterrey. Se sabe que la lleva a un hotel particular donde la ató, la violó y la asesinó, y lo ha hecho antes”.

El psíquico afirma que el asesino es conocido por personal del hotel donde Debanhi fue hallada. “Ella dice que este hombre es conocido por ir a ese hotel donde a ella la encontraron. Este hombre es bien conocido por el personal del hotel, ellos le tienen miedo, pero también les paga y uno de los miembros del personal debe salir y decir lo que sabe (…) Hay muchas mujeres que fueron violadas, pero hay otras dos mujeres que fueron asesinadas en el ultimo año, ella es la tercera de la que él se hace cargo”, concluyó, tras hacer un llamado a que quien tenga información para desenmascarar al asesino lo haga, de lo contrario volverá a atacar.