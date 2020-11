[VIDEO] El asqueroso gesto de Rudy Giuliani se vuelve viral en las redes

El ex alcalde de New York Rudy Giuliani fue objeto de burlas en las redes sociales después de que lo que parecía ser un tinte para el cabello le cayera por la cara en una conferencia de prensa en la que se alegaba un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Pero hubo otro momento que también llamó la atención en Internet.

En un momento de la conferencia de prensa, Giuliani se sonó la nariz con un pañuelo. Mientras la abogada Sidney Powell hablaba con los medios de comunicación, Giuliani se limpió la boca y luego todo el rostro con el mismo pañuelo. Puedes ver el vídeo aquí:

oh my god I missed this pic.twitter.com/OGFzvC80Fy

— Tim Hogan (@timjhogan) November 19, 2020