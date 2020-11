Edward Norton destroza a Trump con este tweet

El nombre Edward Norton hace que la mayoría de la gente piense en las películas más memorables del actor, como American History X o Fight Club, por lo que fue una completa sorpresa para los usuarios de Twitter cuando el tres veces nominado al Oscar compartió un “análisis político matizado y profundo” sobre por qué el presidente Donald Trump se niega a conceder las elecciones.

El nativo de Boston de 51 años le dio crédito a su padre, Edward Mower Norton Jr, quien era un abogado ambientalista y conservacionista, por ayudarlo a comprender las ramificaciones legales de las acciones de Trump, y expresó sus pensamientos con un guiño a su película de 1998, Rounders: utilizando metáforas con temas de póquer.

Norton tuiteó: “No soy un experto en política, pero crecí con un padre que era fiscal federal y me enseñó mucho y también me he sentado bastante en mesas para jugar al póquer con jugadores serios y diré esto: ‘No creo que Trump esté tratando de ‘hacer feliz a su base'”.

“… o que ‘el caos es lo que ama'”, continuó Norton. “El núcleo de esto es que él sabe que está en un peligro legal profundo y multidimensional y esto define cada una de sus acciones. Estamos viendo 1) un retraso táctico de la transición para ganar tiempo para el encubrimiento y la supresión de pruebas 2) sobre todo, un final desesperado”.

“Su bluff en el ‘turn’ será una escalada y su bluff en el ‘river’ podría ser realmente feo. No podemos permitir que este mafioso intimide a los Estados Unidos para que haga un trato para salvar su trasero amenazando nuestra democracia. ESA es su obra.”

Norton se despachó a gusto con Donald Trump

Para cualquiera que se pregunte cuáles son los verdaderos pensamientos de Norton sobre el presidente como persona, la estrella de 25th Hour no se contuvo. Él tuiteó:

“Permitiré que él también sea una zorra quejumbrosa, malhumorada, petulante, vengativa sin un solo pensamiento por los muertos y moribundos”.

“Pero su despreciable, traidor y sedicioso asalto a la estabilidad de nuestro pacto político no se trata de 2024, el enriquecimiento personal o cualquier otra cosa que no sea tratar de utilizar el caos y la amenaza a los cimientos del sistema como palanca para negociar una salida segura. Su bluff.”

Norton cerró su hilo de Twitter con una llamada a la acción. Escribió: “La fe en la fuerza de nuestras instituciones sagradas y principios fundacionales se ha visto seriamente afectada… pero se mantendrá. Lo harán. Se va, sin gracia y en la infamia. No podemos estremecernos”.

El hilo de Twitter de Norton fue elogiado por abogados y analistas políticos

No solo a los fanáticos de Norton les gustaron sus tweets, la hija de Nancy Pelosi, Christine Pelosi, lo colmó de elogios, al igual que la científica política Miranda Yaver.

Después de ver la tendencia de “Edward Norton” a nivel nacional en Twitter, los usuarios también expresaron su alivio de que no estuviese enfermo o de que lo “bloquearan” por hacer comentarios racistas. Después de leer su hilo de Twitter, aquellos que ya eran fanáticos de Norton expresaron que ahora lo amaban aún más.

Edward Norton is a wonderful actor. I had forgotten that he is also well educated and highly intelligent. Then he wrote this, and now I have revived my 1999 crush on him. 🥰 https://t.co/CSBv7RuKZi — Lisa (@crimsoncarousel) November 20, 2020

Always loved Edward Norton, on and off screen. https://t.co/uZIevB5RbG — Joey Keeler (@joekee95) November 20, 2020