Hallan muerta a pareja joven en su casa en Missouri

La policía está investigando la muerte de la pareja de Missouri Alex Chute y Brianna Sproul, quienes fueron encontrados muertos el sábado por la mañana en el porche de su casa en Willard, al noroeste de Springfield. En una conferencia de prensa el lunes, el jefe de policía de Willard, Tom McClain, dijo que los investigadores no creen que las muertes sean un asesinato, seguido de suicidio, y creen que la pareja fue “atacada” por un sospechoso que sigue prófugo, según KY3.

McClain dijo que Chute, de 28 años, y Sproul, de 30, murieron por heridas de bala, pero dijo que no cree que haya un asesino de personas al azar suelto: “Estas personas en Willard fueron asesinadas a propósito”, explicó durante una conferencia de prensa informada por KY3. Agregó que el tiroteo no fue aleatorio y que cree que la investigación va por buen camino. “Si bien no estoy dispuesto a hablar sobre sospechosos o motivos particulares o cosas de esa naturaleza, estamos, como dije antes, seguros de que estamos en el camino correcto”, dijo McClain.

La familia de Chute creó un GoFundMe para poder cubrir los gastos de su funeral.

McClain dijo que los investigadores tienen la “esperanza” poder tener más información pronto

Durante su conferencia de prensa, McClain dijo que tiene la esperanza de que el doble homicidio se resuelva pronto, y aunque el Departamento de Policía de Willard no ha tenido muchos casos como estos, ha supervisado algunos casos importantes como jefe de policía. “En todos los casos, hemos podido resolver eso con un cierre que incluye un arresto y una condena”, dijo. “Por eso tengo la esperanza y la confianza de que este caso no será diferente”.

Dijo que los investigadores aún están recopilando información e instó a los miembros del público que tengan información sobre las muertes de Sproul y Chute a que se comuniquen con el Departamento de Policía de Willard al 417-742-5341.

Heavy se comunicó con el Departamento de Policía de Willard para obtener una actualización, pero no recibió respuesta de inmediato.

Chute era un veterano militar que estaba en una disputa por la custodia con su ex esposa en el momento de su muerte y había estado saliendo con Sproul durante unos años

El Facebook de Chute indicó que él y Sproul habían estado en una relación desde el 25 de diciembre de 2017. KY3 informó que antes de su relación con Sproul, Chute había estado casado con otra mujer y solicitó el divorcio hace dos años. El medio también informó que los dos habían estado involucrados en una disputa por la custodia durante los últimos dos años y la ex esposa de Chute solicitó una orden de acceso familiar un mes antes de la muerte de Chute.

En una publicación de Facebook escrita por uno de los miembros de la familia de Chute, el joven de 28 años fue descrito como “un hijo, un hermano, un primo, un sobrino, un padre, un veterano militar y un buen hombre”. La publicación agregó: “Las vidas de él y su novia, Brianna Sproul, terminaron repentinamente el sábado 14 de noviembre en Willard, Missouri. Que Dios bendiga a los que investigan su desaparición y que rápidamente determinen lo que ocurrió”.

La pareja compartió una foto de un pequeño gatito en Facebook llamado Lawrence hace dos semanas pidiendo ayuda para encontrarlo después de que desapareciera de su casa. Más tarde esa noche, confirmaron que ya había vuelto a casa: “Finalmente ha regresado a casa cubierto de mucha porquería, sin saber dónde se perdió pero huele fatal. ¡Gracias por vuestra ayuda!”