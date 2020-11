¡Tiroteo en un centro comercial de Wisconsin!

Se acaba de producir un tiroteo dentro del Mayfair Mall en Wauwatosa, Wisconsin, en las afueras de Milwaukee la tarde del 20 de noviembre.

Heavy se ha comunicado con el Departamento de Policía de Wauwatosa y con el centro comercial, pero ninguno pudo confirmar que se haya producido un tiroteo. El tráfico del escáner de radio de la zona indica que las personas resultaron heridas dentro del centro comercial. ABC News informa que ninguna de las lesiones pone en peligro la vida de los heridos.

El tirador aún no está detenido, según WISN. La oficina del FBI en Milwaukee emitió un comunicado para decir que están apoyando a la policía local en el “incidente del tiroteo”.

Law enforcement still arriving at Mayfair Mall to join what is already a very large police presence pic.twitter.com/WqHXGZunZN

