[VÍDEO] Agresión brutal de un manifestante proTrump tras fuerte discusión

Un asalto que involucró a partidarios del presidente Donald Trump fue capturado en vídeo en Denton, Texas. Puede ver el vídeo a continuación, pero tenga en cuenta que contiene lenguaje soez e imágenes violentas.

“Me comeré tu cara de mierda, maldita sea. ¿Quieres que te pegue? Apaga el móvil. Te joderé”, dice en el vídeo un hombre que la policía dice que ahora han identificado. Después, golpeó a un hombre con una bandera. La razón exacta por la que se inició el altercado no está del todo clara. The Dallas News informó que “el tuit original dice que el incidente ocurrió en un mitin”, pero eso no fue confirmado por la policía.

Un segundo hombre con una bandera estadounidense con una camiseta de Trump 2020 dice en el vídeo: “Ustedes no deberían estar aquí, amigo”. No está 100% claro si algo que ver con Trump provocó la discusión.

Sin embargo, TMZ informó que “el vídeo muestra a un par de partidarios de Trump sin máscara diciéndole a otro hombre que lo supere y que deje de tocar el himno político del rapero YG una y otra vez”. La canción contiene las palabras “F ** k Donald Trump”.

Mira el video aquí:

Violent Trump supporter at a rally in Texas assaults a peaceful counter-protester pic.twitter.com/s950Q3kgTj — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) October 3, 2020

“No estaba en la escena de la agresión cuando llegaron los agentes y no es residente de Denton. Actualizaremos la información cuando esté bajo custodia”, dijo el policía Frank Dixon en Twitter.

El agente jefe también escribió: “Se desconoce en este momento si el sospechoso es de Denton o sus alrededores”. Los registros muestran que el sospechoso es de Flower Mound.

Esto es lo que necesita saber:

La víctima le dijo a la policía que le habían roto un diente

Según un comunicado de prensa de la policía de Denton, aproximadamente a las 12:40 PM del sábado 3 de octubre, los agentes “fueron enviados a un hospital local por un asalto Un hombre informó que fue agredido por un hombre desconocido en Buc-ee’s”.

La víctima “les dijo a los oficiales que él y un amigo suyo observaron que había seguidores del presidente Donald Trump en el lugar. Después, surgió una discusión verbal y la víctima dijo que un hombre desconocido le dio un puñetazo en la cara”, afirma el comunicado. “Los oficiales observaron una abrasión debajo de la ceja derecha de la víctima. También tenía un diente roto. El agresor fue visto por última vez en un Dodge Ram de color oscuro”.

La policía de Denton confirmó haber recibido “el vídeo de este incidente que ha circulado en las redes sociales”. Añadieron: “Cualquier persona que haya presenciado este incidente o que tenga información adicional para compartir con los investigadores debe llamar al (940) 349-8181″.

La policía arrestó al agresor

En un comunicado de prensa actualizado, la policía reveló: “El sospechoso del asalto de hoy está detenido. Jason Lata, de 44 años, fue arrestado después de que los detectives del Departamento de Policía de Denton obtuvieran una orden de arresto por una agresión que causó lesiones corporales. Lata se encuentra actualmente en la cárcel de la ciudad de Denton. La fianza está fijada en $15,000”.

También difundieron una imagen de Lata, que puedes ver arriba.

Los registros online muestran que Lata tiene 44 años. Su página de Facebook parece haber sido eliminada. Una vieja foto de perfil de él que ahora ha sido eliminada lo mostraba con una gorra de béisbol con un filtro de bandera estadounidense sobre la foto.