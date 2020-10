Regeneron: el tratamiento experimental de Trump para superar el COVID-19

El Presidente Donald Trump está probando un medicamento experimental llamado Regeneron después de su contraer el COVID-19. También se están usando otros medicamentos y suplementos, incluida la famotidina.

Regeneron es el nombre de una empresa biotecnológica que desarrolló un conjunto de anticuerpos para ayudar a tratar el COVID-19, llamado REGN-COV2. Famotidine es un antiácido, más conocido como Pepcid. También se está tratando con zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria, según su médico, el Dr. Sean Conley.

El combinado de anticuerpos se experimentó con pacientes con COVID-19 que no fueron hospitalizados, según un comunicado de prensa de Regeneron. Las pruebas indicaron que esta fórmula redujo la carga viral y redujo el tiempo que tardaban los pacientes en experimentar alivio de los síntomas.

Here's the video of Trump leaving the White House and boarding Marine One to head to Walter Reed hospital. He did not talk to reporters. pic.twitter.com/w31L1uSxSq

— Aaron Rupar (@atrupar) October 2, 2020