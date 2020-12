Valladolid vs Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

Después de dejar dos puntos ante el Valencia, el equipo de Koeman necesita volver al triunfo y lo buscará en su visita al Valladolid.

El club culé atraviesa una fuerte crisis ya que salió segundo en el grupo de la Champions League y deberá enfrentar al difícil PSG en los Octavos de Final; por su parte en LaLiga vienen de un empate ante el Valencia y ocupan la quinta posición (hoy estarían clasificando a la UEFA Europa League).

Cada partido que no ganamos es un paso más atrás. Depende los resultados de los otros equipos. Aún hay partidos por delante. El problema no es empatar un partido, es perder muchos partidos fuera de casa. No podemos fallar porque hemos fallado en otros partidos. Hay que ganar para recortar”, reconoció Koeman sobre el rival de este martes.

Sobre el sistema de juego: “Viendo los jugadores se puede jugar en diferentes sistemas. Hoy en día con tres centrocampistas hay mucho movimiento. Hay ciertos momentos que solo hay un pivote. Analizamos al rival. Hoy en día el sistema no es fijo, hay mucho movimiento por porte de los jugadores”.

Sergio, entrenador del Valladolid, fue más cauto: “nunca es buen momento para jugar ante el Barça porque es el segundo equipo que más posesión de balón tiene y el que más pases da hacia adelante”

Koeman sigue sin contar con Dembélé

El entrenador blaugrana citó a los mismos, con excepción de Konrad de la Fuente. Lo que pasa ser noticia es que nuevamente no contará con el francés Ousmane Dembélé, quién se había entrenado a la par de sus compañeros

Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Dest, Lenglet, Araujo, Mingueza, Umtiti, Jordi Alba, Junior, Pjanic, Busquets, De Jong, Aleñá, Riqui Puig, Pedri, Coutinho, Trincao, Messi, Griezmann y Braithwaite, son los elegidos por Koeman para ir en busca de los tres puntos.

Las crudas confesiones de Messi

En el adelanto de una entrevista con La Sexta, el delantero argentino y capitán del FC Barcelona reconoció la difícil experiencia que le tocó vivir en el último mercado de verano: “Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el fax y todo eso… Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada”.

“Hoy por hoy estoy bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona pero estoy con ganas”, concluyó.

Este partido lo puedes disfrutar el martes 22 de diciembre a través de beIN SPORTS en todo el suelo estadounidense desde las 4PM ET, 1PM PT.

