Escandalosa mano de Sergio Ramos que fue perdonada por el VAR: ¿Era penal?

Real Madrid venció este domingo 3 a 1 a Eibar en condición de visitante por la fecha 14 de la Liga Santander. El equipo de Zinedine Zidane alcanzó al Atlético de Madrid en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, la victoria fue cuestionada por gran parte del periodismo y los hinchas de otros equipos. ¿El motivo? La polémica jugada que involucró al capitán Merengue Sergio Ramos.

¿Debió haber cobrado penal por mano de Sergio Ramos el árbitro de Eibar-Real Madrid? Faltaban diez minutos para el final del partido, el equipo de Zidane ganaba 2 a 1 pero era asediado por los vascos, que buscaban decididamente el empate.

Un centro que cayó contra su propia área obligó a Ramos a saltar a cabecear. El delantero japonés de Eibar Yoshinori Mutō se anticipó al experimentado de defensor. Su cabezazo impactó en el codo del defensor blanco. El choque alejó la pelota del área y con ello el peligro para Real Madrid. Los jugadores del Eibar reclamaron penal.

Luego de algunos segundos, el árbitro recurrió al VAR para observar la jugada por televisión. Concluyó que no correspondía sancionar penal dado que, a su criterio, el brazo de Sergio Ramos estaba en una posición antinatural.

Sobre el final del partido, diez minutos más tarde que esa mano de Sergio Ramos, llegaría el tercer gol de Real Madrid por intermedio de Lucas Vázquez.

El DT del Eibar opinó sobre la mano de Sergio Ramos

José Luis Mendilibar, entrenador de Eibar, se refirió a la polémica mano de Sergio Ramos que el árbitro decidió no sancionar penal a instancias del VAR.

“Solo sé que en 20 segundos lo han decidido, lo han visto muy claro, cuando en otras jugadas parecidas estás 3 minutos dando a las imágenes, lo habrá visto muy fácil el del VAR. A mí me ha parecido penalti y creo que a Sergio Ramos también le ha parecido penalti, porque lo ha estado comentando con jugadores nuestros y de su equipo”, consideró en rueda de prensa.

⚔️ José Luis Mendilibar, en @MovistarFutbol 🤨 "Da la casualidad de que se ha tomado la decisión en 20 segundos, cuando normalmente están 2 o 3 minutos dale que te pego" ✋🏻 "Se ha visto que le ha dado en la mano y hasta Ramos ha comentado que le ha dado"pic.twitter.com/TNiqNc07t9 — Tiempo de Juego (@tjcope) December 20, 2020

Sin embargo, Mendilibar elogió el juego del Real Madrid y aseguró que el triunfo Merengue no se debió a ayudas arbitrales: “Al cuarto de hora he puesto a calentar un jugador porque creía que nos hacían seis, lo han hecho perfecto”.

La opinión de Zinedine Zidane sobre la mano de Sergio Ramos

Al entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, le preguntaron en rueda de prensa sobre la mano de Sergio Ramos tras el cabezazo de Yoshinori Mutō.

💬👔 Zidane en zona mixta. Así analiza el técnico francés nuestra victoria en el #EibarRealMadrid. #HalaMadrid pic.twitter.com/AiTXiSMdyQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 20, 2020

“El árbitro tiene que saber si es mano o no. No me meto con los árbitros. Si ha decidido no pitar, es que para él no había mano”, declaró Zidane en rueda de prensa tras el triunfo ante Eibar.

📺 #DirectoGol 🎙️ Zidane (@realmadrid), sobre la polémica jugada de Ramos en el área: ➡️ "Pita el árbitro, yo no me meto con los árbitros" ➡️ "Si ha decidido NO pitar es que no había mano para él" pic.twitter.com/aqP5hwKYVB — GOL ⚽️ (@Gol) December 20, 2020

LEER MÁS: Amor secreto de Diego Maradona revela que la cocaína transformó al astro en un ser ‘irreconocible, violento y enfermo de celos’

Sigue a AhoraMismo en Instagram