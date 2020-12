[VIDEO] Impactantes dichos del histórico médico de Maradona: ¿El astro argentino se suicidó?

Alfredo Cahe, quien fuera médico de Diego Armando Maradona durante más de treinta años, consideró que la muerte del ídolo “fue un suicidio”. Fue en declaraciones al programa “Confrontados”, que se emite por Canal 9 de Argentina. El doctor acusó al entorno del astro argentino de no haberlo cuidado lo suficiente para evitar el triste final ocurrido el pasado 25 de noviembre.

Cahe definió a la muerte de Maradona como “consecuencia de un suicidio”. Cabe señalar que no aseveró que el Maradona se haya quitado la vida en un acto suicida, tal como se lo entiende comúnmente. Se refirió a un proceso de varios años en el que el ídolo abandonó progresivamente su salud porque ya no tenía ganas de seguir viviendo.

El histórico médico de Maradona visitó a Diego por última vez en la Clínica de Olivos. En ese centro médico de la zona norte de Buenos Aires operaron al ídolo de un hematoma subdural dos semanas antes de su muerte.

“Cuando lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos, prácticamente dopado y dormido, no pude hablar con la psiquiatra ni con el psicólogo. Se me cerraron las puertas. La única vez que lo vi a Diego, lo vi dormido profundamente. Y el segundo día que lo iba a ir a ver, ya se había producido el suicidio. Digo suicidio porque para mí fue un suicidio lógico. Diego estaba cansado… para mí, todos estos acontecimientos de Diego fueron como consecuencia de un suicidio. Me acuerdo que una de las mujeres me dijo ‘no quiere vivir más, está cansado de la vida. Ya hizo todo’, y cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto”, expresó Cahe.

Alfredo Cahe apuntó contra Leopoldo Luque

Alfredo Cahe, histórico médico de Diego Maradona, cuestionó el trabajo de su colega Leopoldo Luque, quien en los últimos años encabezó los cuidados médicos del ídolo fallecido el pasado 25 de noviembre.

Por pedido de Luque, Cahe había vuelto a ver a Maradona a principios de noviembre. Lo visitó en la clínica adonde Diego fue operado semanas antes de su trágico final. El doctor aseguró que Luque hizo eso “para dejar contentos a los medios de comunicación”.

En Argentina existe un consenso sobre la figura de Cahe, se lo reconoce como una de las personas que mejor cuidó de Maradona. Por eso, cuando el ídolo fue intervenido a principios de noviembre, la presión y el repudio sobre Luque era tal que el neurocirujano habría utilizado la imagen positiva de su colega para calmar las aguas.

Cahe es un hombre mayor, algunas de sus definiciones no fueron expresadas correctamente ante las cámaras de televisión. De su testimonio se deduce que su postura era contraria a la del doctor Leopoldo Luque.

El término “suicidio” hace hincapié al alta prematura que le dieron al ex DT tras ser operado por un hematoma en la cabeza. Para Cahe, Maradona debió haber sido trasladado a un centro especializado de atención médica, adonde estuviera supervisado por un médico las 24 horas.

Después de la operación, Luque desoyó el consejo de Cahe. Con el aval de Maradona, trasladó al ídolo a una casa alquilada para su recuperación. Se radicó en el barrio privado de San Andrés, en Tigre, al norte de Buenos Aires. En ese domicilio, veinte días más tarde, se produjo su muerte.

Cahe quería trasladar a Maradona a Cuba

Luego de visitar a Diego Maradona en la Clínica Olivos, el doctor Alfredo Cahe recomendó a Leopoldo Luque que trasladara al astro a Cuba.

En ese país centroamericano se radicó Maradona en el 2000, luego de haber estado al borde de la muerte por una sobredosis ocurrida en Punta del Este, Uruguay, en enero de ese año. Aquel traslado a La Habana fue gestionado por el propio Cahe, quien conoce el territorio y sabía que allí el ídolo podía encontrar la paz necesaria para recuperarse de sus adicciones.

Luque, sin embargo, hizo caso omiso al consejo de su colega. “Me cerró la puerta”, definió Cahe la actitud del neurocirujano, reforzando así su impresión acerca de que el último entorno de Maradona utilizó su figura para mejorar su imagen ante la prensa.

