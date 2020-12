Amor secreto de Diego Maradona revela que la cocaína transformó al astro en un ser ‘irreconocible, violento y enfermo de celos’

A pocos días para que se cumpla un mes de la muerte de Diego Armando Maradona -falleció el 25 de noviembre-, una expareja del astro del fútbol mundial rompió el silencio y contó increíbles detalles de la cambiante relación que vivió con el “Diez” desde que lo conoció en 1998.

Se trata de Laura Cibilla, quien 22 años atrás conoció a Diego en la disco “La Diosa” de Buenos Aires e inició un romance no correspondido con el máximo ídolo futbolístico de Argentina. De ese vínculo amoroso, según el relato de Cibilla, nació el hijo cuyo padre sería Diego Armando Maradona.

Y tras la muerte del “Diez”, la cual hoy en día continúa bajo investigación, Cibilla concedió una entrevista exclusiva al sitio argentino Teleshow mediante la cual contó su versión y dio detalles jamás conocidos sobre la intimidad de Maradona.

Cómo conoció Laura Cibilla a Diego Maradona

“Lo conocí cuando estaba por cumplir los 21 años, allá por el año 98. Y me deslumbré. En esa época, yo estaba haciendo el CBC para entrar a la Facultad de Medicina. Era sana, linda, tenía mi trabajo, mi departamento alquilado en Recoleta… Me llevaba el mundo por delante. Y cuando lo conocí, dije: ‘Yo lo voy a sacar de todo esto’. ¡Ilusa!”, recuerda Laura Cibilla durante el reportaje realizado por la periodista Nancy Duré.

Y respecto al primer encuentro con Diego, Cibilla detalla: “Yo estaba trabajando, de repente, entraron todos los de seguridad. Asomé la cabeza para ver quién venía y una de las chicas me dice: ‘¿Viste quién llegó? Tu ídolo’. Yo dejé los platos en la barra y fui hasta donde estaba él. Cuando lo vi, me empezó a latir el corazón muy fuerte. Pero se le empezó a acercar todo el mundo y yo dije: ‘No voy a ser una más’. Así que me fui y vino Leo Sucar, el dueño del boliche, que me preguntó: ‘¿No lo saludaste a Diego?’, ‘no, si no lo conozco’, le respondí. ‘Vení que te lo presento’, me dijo, llevándome de la mano”.

“Me saqué la riñonera dónde guardaba la propina, el destapador y los corchos, y subí con él. ‘Diego, te quiero presentar a Laurita, mi camarera favorita’, le dijo -Leo Sucar-. Diego me miró de arriba a abajo y contestó: ‘Leo -Sucar-, ella no trabaja más’. Nos pusimos a bailar y a tomar champagne”, agrega Cibilla.

De esta manera, Cibilla revela cómo comenzó la historia de amor que duró dos años con Diego Maradona, por entonces ya retirado del fútbol profesional.

La cocaína transformó a Diego Maradona en un ser “irreconocible, violento, enfermo de celos”

Tal como relata la periodista Nancy Duré durante su nota para Teleshow, Laura Cibilla todavía luce angustiada por la muerte de Diego Maradona. Sin embargo, eso no le impide continuar con su interesante relato en el que asegura que la cocaína transformó al “Diez” en otra persona.

“Después vino una etapa de un Diego irreconocible, violento, enfermo de celos… Al punto de no poder ir al supermercado: yo me escapaba para ir a trabajar. Él me decía que era el amor de su vida, que era su novia, su mujer y que no quería que nadie me mirara. Llegó al extremo de que, cuando llegaba Guille (Coppola) al lugar donde vivíamos, yo no podía mirarlo a la cara. Era demasiado ya”, confiesa Cibilla.

Al mismo tiempo, Cibilla todavía memoriza el calvario que le significaban los constantes intentos e Diego Maradona para que ella lo acompañe en el consumo de cocaína. “Fueron tres meses, calculo, en los que era: ‘¿Querés?’, ‘No, gracias’; ‘¿Querés?’, ‘No, gracias’; ‘¿Querés?’, ‘No, gracias’… Jugábamos a las cartas hasta las cinco de la mañana, yo me quedaba dormida, y cuando me despertaba, estaba mirándome. ‘Ah, ya te despertaste. ¿Querés?’, ‘No, gracias’. Hasta que llegó un momento en el que dije: ‘Bueno, dale’. Yo me enfermé mal. Y me interné un par de veces con 40 kilos… Porque consumía a la par de una persona de 80 o 90 kilos, deportista”, asegura Cibilla.

Y expresa: “El consumo tiene sus diferentes etapas. La primera es jolgorio, la segunda es otra cosa, a la tercera te ponés a jugar a algo, en la cuarta te pones a limpiar… Diego le cambiaba las piedritas a mis gatos. Él aprendió a pasar un trapo de piso en la cocina. Yo quería traerlo a mi mundo. Y siempre surgía algo, pero es parte de lo que pasa cuando estás en ese estado. Como el hecho de poner cintas en las cortinas para que no entre la luz. Son cosas feas, cosas de las que me hace mal hablar porque me remontan a un pasado que no debería haber sido así”.

Laura Cibilla le inicia un juicio de filiación a Diego Maradona

Corría el año 2010 y Diego Maradona estaba totalmente desaparecido de la vida de Laura Cibilla, según relata ella misma en la entrevista con Teleshow. Su hijo, nacido a fines de 2003, ya tenía 7 años. Y al notar que el “Diez” no daba señales de vida, Laura optó por iniciarle acciones legales para que Diego le otorgue su apellido al niño.

“Cuando mi hijo tenía siete años inicié el juicio por filiación. -Diego Maradona- no se presentó en la primera audiencia, no se presentó en la segunda, y a la tercera no fui yo. Entonces me llamó mi abogado y me dijo: ‘Mirá que está Diego…’. Le dije: ‘Ya voy’. Mi hermana lo retiró del colegio, el nene estaba en segundo grado. Lo trajo. Entró mucha gente. Me dio negativo -el examen de ADN-. Y hasta acá llegó mi amor. Nunca más esa vergüenza”, subraya Cibilla durante su revelador relato.

Consultada por la periodista de turno sobre si considera que falsearon la prueba de identidad, Cibilla no duda: “Sí, pero ya está”.

Qué se dijeron Laura Cibilla y Diego Maradona en su última conversación

Con la nostalgia lógica por los recuerdos que la unirán eternamente a Diego Maradona, Laura Cibilla brinda detalles de la última charla que tuvo con el astro antes de su muerte.

“La última conversación con Diego, que la tengo en el celular, fue en diciembre del año pasado -2019-. Yo lo busqué cuando estuvo en México, lo busqué en Dubai, lo busqué por todos lados… En diciembre del año pasado me llamó, antes de que empezara esta pandemia horrible. Yo me levanto cinco y media para ir a trabajar. Y me encontré con 20 llamadas perdidas. Era una persona que le había dado mi teléfono y decía: ‘Laura, por favor, atendé que es Diego’.

Asimismo, Cibilla completa: “Yo le pasé mi dirección y todo. Pero en Navidad le mandé un mensaje y, de repente, desapareció la foto de su perfil y chau. Nunca más. Ya no me pude comunicar. La llamé a la persona que me lo había dado y me dijo: ‘Mirá, tuve muchos problemas por darle tu teléfono a él, por más que insistió’.

