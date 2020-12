Jorge Messi desmintió a un periodista por una fake news: ¿Qué fastidió al padre de Lionel?

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, desmintió en Instagram a un periodista que había vinculado al delantero del FC Barcelona con Paris Saint Germain. Según esta versión, informada en el programa “El Chiringuito”, el rosarino estaba en vías de negociación para mudarse al equipo francés luego del 30 de junio, fecha en que vence su contrato con el club español.

‼️ "Hay VÍNCULOS que ya unen al PSG con los MESSI"@Francisco_Buyo, el que mejor CONOCE al JEQUE, en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/n206iOOXcR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2020

Según contó el periodista español Quim Domenech, Jorge Messi se había reunido con emisarios de Paris Saint Germain en el consulado de Qatar en Barcelona. El club parisino es propiedad de mandatarios del gobierno de ese país de Medio Oriente.

🚨 🚨 EXCLUSIVA de @quimdomenech 🚨🚨 "JORGE MESSI tuvo una REUNIÓN la semana pasada en el CONSULADO de QATAR en BARCELONA". #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/1pYTCCcxxj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2020

Minutos después de las palabras del periodista, el padre de Messi subió a Instagram una captura de pantalla de “El Chiringuito” para denunciar la falsedad de la noticia: “Falso. Otro invento más. Llevo desde septiembre en Argentina. #Fakenews”.

Jorge Messi desmientió q se reuniera la semana pasada con responsables del Consulado de Qatar en Barcelona alegando estar en Argentina… pic.twitter.com/UWvOepWwCl — moisESPN (@moillorens) December 15, 2020

De momento ni Paris Saint Germain, ni FC Barcelona ni Lionel Messi oficializaron ningún tipo de contacto o información que permitiera vislumbrar la posibilidad de que el futbolista juegue en Francia a partir de la próxima temporada.

No es la primera vez que Jorge Messi desmiente a un periodista a través de una historia de Instagram. El mes pasado hizo lo propio con una información que contó el cronista de ESPN Leonardo Paradizo. Este último también vinculo a Messi con Paris Saint Germain.

El mensaje de Neymar para Messi

Este lunes, el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League determinó un cruce estelar: FC Barcelona vs. Paris Saint Germain.

Será el reencuentro de Lionel Messi y Neymar, amigos y excompañeros en el club catalán. No comparten un campo de juego desde el verano europeo de 2017, cuando el brasileño emigró desde España al PSG.

Nos vemos em breve meu amigo ❤️😍🥺 pic.twitter.com/VIwjyacBlx — Neymar Jr (@neymarjr) December 14, 2020

Al enterarse de que enfrentará al FC Barcelona, “Ney” le dedicó a Messi un afectuoso mensaje en las redes sociales: “Nos vemos pronto, mi amigo”.

Hugo Gatti volvió a cuestionar a Lionel Messi

El exarquero argentino e integrante del programa “El Chiringuito” Hugo Orlando Gatti volvió a cuestionar al futbolista del FC Barcelona Lionel Messi.

“Messi es el mejor de estos años, de este fútbol que es una mentira, que no es fútbol que dejó de ser fútbol, juegan con VAR. Yo no pego. Siempre digo y diré que Messi, de la lista de los diez mejores jugadores que yo vi, está en el último lugar”, dijo Gatti en una reciente entrevista con el canal argentino TNT Sports.

#TNTSportsRadio 📻 | Imperdible mano a mano con el Loco Gatti ⚽ 🗣 "No le pego a Messi…Digo la verdad"

🗣 "Pelé fue mejor que Maradona"

🗣 "El fútbol de hoy no es fútbol…Juegan con el VAR" pic.twitter.com/IRNdYBBfOr — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) December 14, 2020

Sus declaraciones no cayeron bien entre el público argentino. Además de minimizar la valía de Messi, también se metió con Diego Armando Maradona, recientemente fallecido: “Pelé hay uno solo. Diego (Maradona) puede llegar a haber, pero Pelé no. Fue el más grande, como Cassius Clay (Muhammad Ali) o Roger Federer. Él agarra la pelota y la canción de la raqueta es otra. Dios quiera que vuelva bien de la rodilla. Yo me perdí dos mundiales por la rodilla. Si vuelve bien, vuelve a ganar y se retira”.

