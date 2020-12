El duro desafío de Leo Messi en octavos de Champions: ¿Contra quién jugará el FC Barcelona?

Este lunes se sortearon los cruces de octavos de final de la UEFA Champions Legue, una ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Nyon, Suiza. El FC Barcelona enfrentará a Paris Saint Germain, vigente subcampeón del torneo. Mientras que Real Madrid se medirá ante Atalanta de Italia.

El reglamento prohibía enfrentamientos entre equipos de un mismo país y equipos que ya se hubieran enfrentado en la zona de grupos. Por eso al FC Barcelona, que había clasificado a octavos como segundo de su zona, ya sabía que en su horizonte había un equipo poderoso. Paris Saint Germain, Chelsea y Bayern München eran sus opciones. Finalmente será rival del campeón de la Liga 1, equipo que cuenta entre su plantilla con figuras de la talla de Kylian Mbbapé y Neymar.

En tanto que Real Madrid, quien accedió al sorteo como primero de su grupo, se verá las caras con Atalanta, uno de los equipos más regulares del fútbol italiano. Bayern München, el actual campeón, juega contra Lazio.

Los partidos de ida se disputarán entre las semanas del 16-17 y 23-24 de febrero de 2021 mientras que las revanchas serán entre las semanas del 9-10 y 16-17 de marzo.

Borussia Mönchengladbach (ALE) VS Manchester City (ING).

Lazio (ITA) VS Bayern Múnich (ALE).

Atlético de Madrid (ESP) VS Chelsea (ING).

RB Leipzig (ALE) VS Liverpool (ING).

FC Porto (POR) VS Juventus (ITA).

FC Barcelona (ESP) VS PSG (FRA).

Sevilla (ESP) VS Borussia Dortmund (ALE).

Atalanta (ITA) VS Real Madrid (ESP).

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League deparó el reencuentro futbolístico de Lionel Messi y su amigo y excompañero Neymar. No comparten campo de juego desde mediados de 2017, cuando el delantero brasileño fue transferido a Paris Saint Germain por una cifra récord para la historia del fútbol.

Ni siquiera se cruzaron en un partido de selecciones. Pudieron haberse visto en la semifinal de la Copa América 2019, en el Estadio Mineirao. Aquella noche, Brasil venció 2 a 0 a la Argentina de Messi. Neymar se perdió ese torneo por una lesión provocada en un partido de preparación para dicho certamen.

El último enfrentamiento por Champions entre estos dos equipos data de marzo de 2017, cuando “Ney” todavía jugaba para el FC Barcelona. Esa noche, en el Camp Nou, los Culés ganaron 6 a 1 y remontaron de ese modo el 4 a 0 de la ida que había obtenido el PSG en Francia. Clasificaron a cuartos de final en la que es recordada como una hazaña histórica.

Este lunes, en Nyon, también se llevó a cabo el sorteo de los cruces de la segunda fase de la UEFA Europa League.

Integraron los copones los doce equipos ganadores de su grupo, los doce segundos y los ocho equipos que acabaron terceros en sus zonas de Champions.

