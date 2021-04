¿Vacunas COVID son seguras o no?: ¿Qué dice el Dr. Fauci tras casos de coágulos?

Tras el anuncio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre los casos de 6 mujeres que desarrollaron efectos adversos graves tras ponerse la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson, al igual que informes de personas que han muerto, supuestamente a raíz de otras marcas, el Dr. Anthony Fauci respondió abiertamente si esos medicamentos son o no suficientemente seguros.

Fauci apoyó la decisión de pausar la administración de las vacunas de Johnson & Johnson mientras se investiga a profundidad lo ocurrido, pues aunque los casos adversos reportados son mínimos, no dejan de ser preocupantes, y dijo: “Ha habido 6 de los 6,85 millones de dosis, lo que supone menos de 1 entre un millón. Así que recuerden, esto es producto de un exceso de cautela”.

Y abordando de frente la inquietud que las últimas noticias han generado en el público, sobre si las vacunas que actualmente se están aplicando en Estados Unidos, además de Johnson & Johnson, es decir: Pfizer y Moderna, son seguras, Fauci respondió de manera contundente en entrevista con “CBS Evening News”.

Dr. Fauci responds to Tucker Carlson's vaccine remarksDr. Anthony Fauci responds to Fox News host Tucker Carlson after Carlson suggested Covid-19 vaccines are not effective. #CNN #News 2021-04-14T12:19:27Z

“La pregunta que se hace a menudo es ¿tiene esto (lo que pasó con Johnson & Johnson) algo que ver con las otras vacunas, las ARNm, de Moderna y de Pfizer?… Absolutamente no. Porque eso se ve pues 121 millones de personas han recibido al menos una dosis de una vacuna. Solo 6,85 millones de ellos eran J&J. El resto fueron Moderna y Pfizer, y no hay ninguna señal negativa, adversa o de bandera roja proveniente de ninguna de esas vacunas, lo cual es una muy buena noticia. En otras palabras, son muy seguras”, dijo claramente el epidemiólogo.

Dr. Anthony Fauci: No red flags from Moderna, Pfizer vaccinesDr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, and Jeff Zients of the White House Covid-19 Response team talk about the Johnson & Johnson Covid vaccine halt. For access to live and exclusive video from CNBC subscribe to CNBC PRO: cnb.cx/2NGeIvi » Subscribe to CNBC TV: cnb.cx/SubscribeCNBCtelevision » Subscribe to… 2021-04-13T17:33:11Z

Fauci insistió que las vacunas contra el COVID son altamente seguras, pero debido a lo que está pasando con los reportes de Johnson & Johnson, instó principalmente a las mujeres que se han puesto la única dosis del medicamente, a estar alerta a ciertos síntomas que pueden ser preocupantes.

El Dr. Fauci afirmó que quienes recibieron la vacuna COVID de J&J hace menos de un mes, deben estar alerta.

Did the CDC and FDA overreact by issuing a pause on Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine? “No, I don’t think so,” Dr. Fauci says. “We want to make sure that safety is a very important issue without overreacting. That’s the reason why they said ‘pause.' They didn’t say ‘stop.’” pic.twitter.com/Zcons0mL4d — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 13, 2021

“Parece que este evento adverso ocurre entre seis y 13 días. Entonces, si se la pusieron hace uno o dos meses, creo que realmente no necesita preocuparse por nada. Si se encuentra en el plazo de una o dos semanas después de haberse vacunado, recuerde una cosa: este es un evento muy raro. Es menos de uno en un millón. Habiendo dicho eso, aún debe estar alerta a algunos síntomas, como dolor de cabeza severo, alguna dificultad para moverse o algunas molestias en el pecho y dificultad para respirar”, dijo el experto de la Casa Blanca.

The pause of Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine “has nothing to do with efficacy,” Dr. Anthony Fauci tells @NorahODonnell. The vaccine is “still a very highly efficacious vaccine for preventing COVID-19,” Dr. Fauci says. https://t.co/V3ioGgW7lc pic.twitter.com/EV5UVAGe77 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 13, 2021

Sigue a AhoraMismo en Instagram