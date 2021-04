COVID-19: Dr. Fauci alerta a mujeres vacunadas con Johnson & Johnson

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se pronunciaron el martes sobre su llamado a que se suspendiera la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19, tras el reporte de reacciones adversas relacionadas con coágulos en 6 mujeres entre 18 y 48 años.

Y de inmediato el Dr. Anthony Fauci, la voz experta de la Casa Blanca sobre el coronavirus, no solo respaldó la decisión de pausar la administración del medicamento, sino que lanzó una alerta, especialmente a las mujeres que recientemente se han inmunizado con la dosis única de Johnson & Johnson.

El Dr. Fauci concedió una entrevista a “CBS Evening News” y allí mencionó que quienes recibieron la inmunizació hace más de un mes, pueden estar tranquilos, pero a quienes les fue administrada recientemente deben estar alerta a posibles síntomas. El experto aclaró que en la vasta mayoría de los casos no habrá nada de que preocuparse.

“No, I don’t think so,” Dr. Fauci says. “We want to make sure that safety is a very important issue without overreacting. That’s the reason why they said ‘pause.' They didn’t say ‘stop.’” pic.twitter.com/Zcons0mL4d

Did the CDC and FDA overreact by issuing a pause on Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine?

“Parece que este evento adverso ocurre entre seis y 13 días. Entonces, si se la pusieron hace uno o dos meses, creo que realmente no necesita preocuparse por nada. Si se encuentra en el plazo de una o dos semanas después de haberse vacunado, recuerde una cosa: este es un evento muy raro. Es menos de uno en un millón. Habiendo dicho eso, aún debe estar alerta a algunos síntomas, como dolor de cabeza severo, alguna dificultad para moverse o algunas molestias en el pecho y dificultad para respirar”, advirtió el Dr. Fauci.

El experto epdemiólogo agregó que al ser todos los 6 casos reportados ocurridos entre mujeres en edad fértil( entre ellos una mujer fallecida y otra que permanece en estado crítico) , agregó que están investigando si hay alguna relación hormonal.

The pause of Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine “has nothing to do with efficacy,” Dr. Anthony Fauci tells @NorahODonnell.

The vaccine is “still a very highly efficacious vaccine for preventing COVID-19,” Dr. Fauci says. https://t.co/V3ioGgW7lc pic.twitter.com/EV5UVAGe77

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 13, 2021