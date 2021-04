Mujer murió en Virginia tras vacuna COVID de Johnson & Johnson: Otra está grave

Este martes se generó alarma en Estados Unidos, luego de que los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) revelaran que de las casi 7 millones de dosis que se han puesto de la vacuna COVID de Johnson & Johnson, 6 personas reportaron sufrir un efecto secundario preocupante: la aparición de coágulos de sangre. Por ello pidieron suspender temporalmente la aplicación de ese medicamento, hasta que investiguen a fondo los casos.

Lo más preocupante de todo es que de las seis personas que tras recibir la dosis de J&J presentaron efectos adversos graves, una de ellas, una mujer del estado de Virginia murió.

Otra, del estado de Nebraska, se encuentra en condición crítica en un hospital, según lo reveló el New York Times.

El citado medio agregó que tanto la mujer fallecida que se puso la vacuna de Johnson & Johnson y la que está hospitalizada, al igual que las otras cuatro restantes, todas eran pacientes de sexo femenino, entre los 18 y 48 años.

Virginia woman's death after getting Johnson & Johnson vaccine connected to FDA investigationWe now know the woman who died after getting the vaccine was from Virginia. 2021-04-13T22:08:50Z

FOX News reveló que las autoridades de salud están investigando el fallecimiento de la mujer, de quien no se reveló su identidad, dentro de la investigación más amplia que iniciaron para conocer más a fondo sobre los “efectos secundarios adversos” de la vacuna Johnson & Johnson reportados hasta el momento,

FOX citó al coordinador de vacunación del estado de Virginia, Danny Avula, quien confirmó que la muerte de la mujer en mención, ocurrió en marzo pasado y está siendo investigada para establecer si hubo o no efectos relacionados con la vacuna de Johnson & Johnson que pudieron haber desencadenado su muerte.

El funcionario advirtió que cuando se dio el deceso de la mujer, fue reportado al Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas de los CDC.

“Estamos monitoreando de cerca las acciones del gobierno federal para detener todas las vacunas de Johnson & Johnson mientras investiga un posible efecto secundario extremadamente raro. En Virginia, cesaremos todas las vacunas de Johnson & Johnson hasta que se complete esta investigación”, comentó el funcionario, en su comunicado.

Virginia woman's death is part of Johnson & Johnson investigationThe death of a Virginia woman who received a Johnson & Johnson COVID-19 vaccine is part of the Centers for Disease Control & Prevention (CDC) investigation into the vaccine's side effects. 2021-04-13T23:22:23Z

“Esta pausa es tranquilizadora, ya que demuestra que los sistemas que existen para monitorear la seguridad de las vacunas están funcionando. Esperamos una revisión exhaustiva por parte de los funcionarios de salud federales. Mientras tanto, continuaremos el lanzamiento de la vacuna de Virginia en este momento con las otras dos vacunas autorizadas, desarrolladas por Pfizer y Moderna”, agregó. “Las personas que hayan recibido la vacuna Johnson & Johnson y que desarrollen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación deben comunicarse con su proveedor de atención médica o llamar al 911 si se trata de una emergencia médica”.

Sobre la mujer que se encuentra grave en el estado de Nebraska, el Noticiero de televisión local 6 News aseguró que se trata de una mujer de 48 años “vacunada con Johnson & Johnson Lot No. 1805020 el 9 de marzo”.

Sobre su estado, el mencionado medio dijo: “actualmente está hospitalizada con hemorragia profunda y coagulación, sospecha de disfibrinogenemia…. El informe de los CDC, a través del Sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas conocido como VAERS, enumera la condición de la mujer como grave y “potencialmente mortal”.

Tras dar a conocer la situación con la vacuna de Johnson & Johnson, el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA y la Dra. Anne Schuchat, directora adjunta principal de los CDC dijeron en un comunicado:

“Las personas que hayan recibido la vacuna J&J y que desarrollen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación deben comunicarse con su proveedor de atención médica”.

Frenan vacuna de Johnson & Johnson en EUA por casos de trombosisLa Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) pidió frenar la aplicación de la vacuna contra #COVID19 de Johnson & Johnson por la detección de posibles casos de trombosis en seis mujeres, 10 días después de ser inoculadas. 2021-04-13T15:14:43Z

“Se solicita a los proveedores de atención médica que notifiquen los eventos adversos al Sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas en https://vaers.hhs.gov/reportevent.html”, agregaron.

Los funcionarios agregaron: “En este momento, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros. La seguridad de la vacuna COVID-19 es una prioridad máxima para el gobierno federal, y tomamos muy en serio todos los informes de problemas de salud posteriores a la vacunación COVID-19”.

La FDA y los @CDCgov emiteron una declaración sobre la vacuna Johnson & Johnson para el #COVID19. Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución. https://t.co/EOaNEScaRL — U.S. FDA en Español (@FDAenEspanol) April 13, 2021

Sobre los hallazgos en los seis casos reportados mencionaron: “En estos casos, se observó un tipo de coágulo de sangre llamado trombosis del seno venoso cerebral (CVST) en combinación con niveles bajos de plaquetas en sangre (trombocitopenia). Los seis casos ocurrieron entre mujeres de entre 18 y 48 años, y los síntomas se presentaron de 6 a 13 días después de la vacunación. El tratamiento de este tipo específico de coágulo sanguíneo es diferente del tratamiento que normalmente se administra. Por lo general, se usa un medicamento anticoagulante llamado heparina para tratar los coágulos de sangre. En este contexto, la administración de heparina puede ser peligrosa y es necesario administrar tratamientos alternativos”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram