Trombosis cerebral: Reportan estos raros síntomas de coágulos por vacunas COVID

La FDA y los CDC han pedido una pausa en la vacuna del COVID-19 de Johnson & Johnson en los Estados Unidos, mientras investigan una posible conexión con una condición de coagulación sanguínea muy rara llamada trombosis del seno venoso cerebral. Esta es la misma condición que finalmente se indicó como un efecto secundario muy raro con la vacuna AstraZeneca. Los síntomas de esta afección de la coagulación de la sangre se enumeran a continuación.

Estos son los síntomas de la coagulación

Hasta ahora, seis personas en los EE.UU. desarrollaron la rara condición de coagulación después de recibir la vacuna Johnson & Johnson, informó The New York Times.

Todas eran mujeres de entre 18 y 48 años, y una murió mientras otra estaba hospitalizada. Alrededor de 7 millones de personas han recibido la vacuna en total hasta ahora.

Esta es la misma condición rara de coagulación de la sangre asociada con la vacuna AstraZeneca/Oxford.

The Guardian informó que con la vacuna AstraZeneca, la MRHA estimó que aproximadamente uno de cada 100,000 adultos jóvenes que recibieron la vacuna podrían estar en riesgo de desarrollar el coágulo. Los CDC y la FDA recomendaron detener la aplicación de la vacuna mientras se investiga la correlación para obtener más información.

Según los CDC y la FDA, los síntomas que podrían indicar el raro problema de la coagulación incluyen:

-Dolor de cabeza intenso

-Dolor abdominal

-Dolor de pierna

-Dificultad para respirar

Si tiene estos síntomas dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación, comuníquese con su proveedor de atención médica.

MHRA enumera algunos síntomas adicionales relacionados con el problema de coagulación de AstraZeneca, que es el mismo coágulo de sangre raro:

-“Una nueva aparición de dolor de cabeza intenso o persistente, visión borrosa, confusión o convulsiones”

-“Desarrollar dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón de las piernas o dolor abdominal persistente”

-“Moretones inusuales en la piel o puntos redondos puntuales más allá del lugar de la inyección”.

-Los CDC y la FDA recomendaron detener la vacuna Johnson & Johnson mientras se investigan los problemas de coagulación

La declaración conjunta de los CDC y la FDA dice, en parte:

“Hasta el 12 de abril, se habían administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson (Janssen) en los EE.UU. Los CDC y la FDA están revisando los datos de seis casos notificados en EE.UU. de un tipo raro y grave de coágulo de sangre en individuos, después de recibir la vacuna J&J. En estos casos, se observó un tipo de coágulo de sangre llamado trombosis del seno venoso cerebral (CVST) en combinación con niveles bajos de plaquetas en sangre (trombocitopenia). Los seis casos ocurrieron entre mujeres de entre 18 y 48 años, y los síntomas se presentaron de 6 a 13 días después de la vacunación. El tratamiento de este tipo específico de coágulo sanguíneo es diferente del tratamiento que normalmente se administra. Por lo general, se usa un medicamento anticoagulante llamado heparina para tratar los coágulos de sangre. En este contexto, la administración de heparina puede ser peligrosa y es necesario administrar tratamientos alternativos”.

“Los CDC convocarán una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) el miércoles para revisar más a fondo estos casos y evaluar su importancia potencial. La FDA revisará ese análisis, ya que también investiga estos casos. Hasta que se complete ese proceso, recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución. Esto es importante, en parte, para garantizar que la comunidad de proveedores de atención médica sea consciente del potencial de estos eventos adversos y pueda planificar el reconocimiento y manejo adecuados debido al tratamiento único requerido con este tipo de coágulo sanguíneo”, agregaron.

Johnson & Johnson dijo en un comunicado el 9 de abril: “Somos conscientes de que se han informado eventos tromboembólicos, incluidos aquellos con trombocitopenia, con las vacunas Covid-19. En la actualidad, no se ha establecido una relación causal clara entre estos eventos raros y la vacuna Janssen Covid-19″.

El 13 de abril, Johnson & Johnson escribió en un comunicado:

“La seguridad y el bienestar de las personas que utilizan nuestros productos es nuestra prioridad número uno. Somos conscientes de un trastorno extremadamente raro que involucra a personas con coágulos de sangre en combinación con plaquetas bajas en una pequeña cantidad de personas que han recibido nuestra vacuna COVID-19. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos están revisando datos que involucran seis casos reportados en los EE.UU. de más de 6.8 millones de dosis administradas. Por precaución, los CDC y la FDA han recomendado una pausa en el uso de nuestra vacuna”.

“Además, hemos estado revisando estos casos con las autoridades sanitarias europeas. Hemos tomado la decisión de retrasar de forma proactiva el lanzamiento de nuestra vacuna en Europa”, agregaron.

“Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con expertos médicos y autoridades sanitarias, y apoyamos firmemente la comunicación abierta de esta información a los profesionales sanitarios y al público…”, concluyeron.

El gobierno australiano anunció que no utilizará la vacuna Johnson & Johnson en su lanzamiento en este momento, debido a las similitudes con la vacuna AstraZeneca, informó UPI. Ambas vacunas utilizan un vector de adenovirus.

Esta es la versión original de Heavy.