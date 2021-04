Experto chino asegura que vacunas COVID son poco efectivas: ¿Qué sugiere?

Son muchas las interrogantes que han generado las vacunas contra el COVID-19, entre ellas el tiempo de duración que la inmunización protege a quienes se inyecten. Y mientras las autoridades de salud en todo el mundo están instando de manera agresiva a que la mayor cantidad de personas se vacunen, el jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, quien viene siendo una figura similar al Dr. Fauci, en Estados Unidos, aseguró que las vacunas contra el COVID-19 que se están usando actualmente, ofrecen una baja efectividad contra el coronavirus.

Así lo reveló la agencia de noticias AP, que aseguró que Gao Fu, jefe de la mencionada entidad de salud de China, reconoció este fn de semana que las vacunas que se están usando en el mundo no son tan efectivas como se cree o se espera. Asimismo advirtió que están considerando la posibilidad de que se combinen para observar si ello ofrecería una efectividad más alta.

Las declaraciones de Gao Fu, van en contravía de las autoridades de salud y las propias farmaceúticas, que han defendido sus inyecciones, asegurando que son altamente efectivas para evitar síntomas graves o incluso la muerte, si alguien se contagia de COVID-19.

Efectividad de la vacuna contra el covid-19Alejandro Macías, infectólogo. Efectividad de la vacuna contra el covid-19 y polémica por esquema de vacunación #NoticiasMilenio #EntrevistasMilenio Suscríbete a nuestro canal: youtube.com/subscription_center?add_user=MILENIO Sigue nuestro EN VIVO las 24 horas: youtube.com/user/MILENIO/live Sitio: milenio.com/ Fb:facebook.com/MilenioDiario/ TW: twitter.com/Milenio 2021-01-04T06:59:17Z

“Resolveremos el problema de que las vacunas actuales no tienen tasas de protección muy altas”, afirmó Gao, de acuerdo con la agencia AP, en una conferencia sobre las vacunas COVID-19 en Chengdu. “Ahora se está considerando si debemos utilizar diferentes vacunas de diferentes líneas técnicas para el proceso de inmunización.

Chinese Covid vaccines 'don't have high protection rates', official says – BBC NewsChina's top disease control official has said the country's vaccines offer low protection against coronavirus, in a rare admission of weakness. Gao Fu also said China was considering mixing vaccines as a way of boosting their effectiveness. China has developed four different vaccines approved for public use, though some trials abroad had suggested efficacy as… 2021-04-12T14:24:31Z

A pesar de sus comentarios, el experto epidemiólogo elogió las vacunas tipo mRNA, que son un nuevo tipo de vacuna de protección de enfermedades infecciosas que hacen que las células produzcan una proteína para generar respuesta inmunitaria, como lo hacen las de Pfizer-BioNTech y Moderna. Pero no se pronunció en detalles sobre estas dos inmunizaciones.

Exclusive interview with Chinese CDC Director Gao FuThe COVID-19 pandemic is a major public health emergency that has spread around the world. What is the virus? And how similar is it to the rest of the coronavirus family? For those questions, Tian Wei interviewed Dr. Gao Fu, director of the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Dr. Gao Fu is a… 2020-04-21T07:23:16Z

“Todos deberían considerar los beneficios que las vacunas de mRNA pueden brindar a la humanidad… Debemos seguirlo cuidadosamente y no ignorarlas solo porque ya tenemos varios tipos de vacunas”, agregó Gao Fu.

AP destacó que el funcionario chino les aclaró de manera directa a esa agencia de noticias, que sus comentarios sobre la eficacia de las vacunas COVID no solamente hacían referencia a China, sino “a las vacunas en el mundo”.

Las Vacunas Contra El COVID-19: Mitos, Rumores, y la VerdadHay mucha incertidumbre sobre las vacunas contra el virus COVID-19. Un experto de Michigan Medicine comparte la información que se necesita saber para tomar la mejor decisión para usted y su familia. – Con: Maricela Castillo-Mackenzie, M.D. uofmhealth.org/profile/31021/maricela-castillo-mackenzie-md Más información sobre COVID-19 y Michigan Medicine en general: uofmhealth.org/espanol 2021-02-22T17:57:59Z

Los comentarios del experto sobre las vacunas del estilo de Pfizer y Moderna, también contrastaron con comentarios anteriores del gobierno chino que han planteado dudas sobre lo seguras que en realidad pudieran ser ese tipo de inyecciones.

Tras las declaraciones del funcionario, AP advirtió que expertos en salud pública a nivel mundial coinciden en que cualquier efectividad que las vacunas generen por encima del 50%, son útiles para luchar positivamente contra el COVID-19.

