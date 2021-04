Solo 2 de cada 10 personas en EE.UU. están completamente vacunadas de COVID

Desde diciembre pasado Estados Unidos comenzó su plan de vacunación contra el COVID-19, virus que hasta el momento ha dejado más de 558,000 personas muertas en todo el país y contagios reportados por encima de los 31 millones de casos. Y aunque ya han pasado 4 meses con una feroz campaña, que ha superado incluso las metas iniciales del gobierno Biden para aplicar la mayor cantidad de vacunas, a fin de poder pensar en un eventual retorno a la normalidad, tras más de un año de pandemia, todavía falta mucho camino por recorrer.

Así lo muestran los datos de vacunación oficiales reportados por los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), donde se observa que hasta ahora tan solo 2 de cada 10 personas en Estados Unidos se ha vacunado completamente contra el coronavirus y 3 de cada 10 se ha puesto al menos una dosis.

Los datos de vacunación de los CDC, disponibles públicamente, a través de la página oficial de esa agencia, revelan que hasta el momento 70,692,645 de personas en todo el país ya cuentan con la inmunización completa, lo que representa el 21.3% de la población plenamente vacunada. Es decir que la vasta mayoría: 79.7%, aun no cuentan con la protección necesaria contra el virus, que da la inmunización.

Los CDC revelaron además que en total se han aplicado hasta hoy 183,467,709 dosis de las vacunas disponibles contra el coronavirus, y que 117,142,879 personas han recibido una dosis, lo que representa el 35,3% de toda la población.

Pese al avance positivo que sigue teniendo el programa de vacunación a nivel nacional, que en palabras del propio presidente, Joe Biden, espera llegar a las 200 millones de dosis aplicadas al final de este mes de abril, la gran preocupación para que pueda llegarse a la llamada inmunidad colectiva es que gran parte de la población opte por no vacunarse y que a otras comunidades no se llegue como se debe.

Así lo ha reconocido con preocupación, la propia directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, quien mencionó en un comunicado que aun hay comunidades a las que no se ha alcanzado como se necesita, muchas de ellas minorías y grupos de color.

“Millones de estadounidenses se vacunan todos los días, pero debemos asegurarnos de llegar a las personas de las comunidades más afectadas por esta pandemia”, comentó la funcionaria, tras anunciar la implementación de un plan de inversión de $3,000 millones de dólares para ayudar a convencer a más personas sobre la importancia de la vacuna, hacer que más gente pueda acceder de manera equitativa a las dosis y se eduquen sobre lo vital que resulta que haya más vacunados para poder controlar la pandemia.

Los CDC dejaron ver que hasta el momento han repartido un total de 237,791,735 dosis de la vacuna a nivel nacional, es decir que si se han aplicado 183,467,709 dosis, hay un total de 54,325,026 dosis por poner de ese lote.

Otro dato presentado por los CDC es que dentro de las personas mayores de 65 años vacunadas en el país, 33,145,171 ya cuentan con la inmunización completa, lo que representa el 60.6% del total de inmunizados en ese rango de edad. Asimismo, se estima que 42,723,587 mayores de 65 años ya recibieron la primera dosis y están a espera de la segunda.

En diálogo con FRANCE 24, el Dr Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y asesor de la Casa Blanca, se mostró optimista con que en un tiempo “razonable” se pueda controlar la pandemia, pero urgió a más personas a que se vacunen para poder frenar la pesadilla del COVID.

“Alentamos fuertemente a las personas a que se vacunen, porque estas vacunas son altamente efectivas, lo sabemos. Por eso alentamos a las personas, tanto por su propia seguridad como por la de su familia y, en última instancia, por la seguridad de su comunidad y de su país para que se vacunen”, dijo el Dr. Fauci. “Cuanto mayor sea la proporción de personas que se vacunen, más rápidamente se controlará la epidemia y la pandemia”.

