Vacuna COVID de Pfizer: ¿Marearse o desmayarse es normal?

A medida que millones de estadounidenses reciben las vacunas COVID-19, la gente siente curiosidad por los diferentes efectos secundarios que pueden resultar, y hay interrogantes sobre la vacuna de dos dosis de Pfizer.

Y ante la pregunta específica de si los mareos, desmayos o quedarse mareado son un efecto secundario de la vacuna Pfizer, la respuesta es que sí. Algunas personas han informado de este síntoma, incluso después de la primera dosis y la segunda. Esos datos, según informes sobre los efectos secundarios de las vacunas que han sido recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Hay más de 28,000 reportes de “eventos adversos” de la vacuna Pfizer en ese sistema, al que se puede acceder aquí.

A continuación, también puedes ver una tabla que muestra los efectos secundarios adversos comunes de las vacunas por síntoma y vacuna. Es presentada por los CDC

La recopilación, publicada el 19 de febrero de 2021, muestra que el 90,9 por ciento de quienes escribieron informó eventos “adversos no graves” y el 9,2 por ciento informó eventos adversos graves sobre “todas las dosis de la vacuna COVID-19”.

Con todas las dosis de la vacuna COVID-19, el 16,5 por ciento informó mareos. Con respecto a aquellos que recibieron la primera dosis de Pfizer, los casos reportados de mareos fueron del 16.7%, y fue del 8.3% para la segunda dosis. En el caso de Moderna, con la primera dosis el 16.6% informó mareos.

“Los síntomas informados con mayor frecuencia al VAERS fueron dolor de cabeza (22,4%), fatiga (16,5%) y mareos (16,5%)”, dice el artículo de investigación. VAERS es un sistema que usa el gobierno para rastrear los eventos adversos (efectos secundarios) de las vacunas, incluidas las vacunas COVID-19. El informe no estudió la vacuna Johnson & Johnson. Sin embargo, en Carolina del Norte, la vacuna J&J se asoció con mareos y desmayos entre algunas personas, por lo que se suspendió en algunos sitios de vacunación.

Muchas cosas pueden causar mareos y, por lo general, es una queja común en las salas de emergencia, incluso sin las vacunas COVID-19 como factor. Hay otras dos vacunas COVID-19 importantes en el mercado de los EE.UU: Moderna y Johnson & Johnson. Las muertes son raras. “VAERS recibió 113 informes de muerte después de las vacunas COVID-19. Dos tercios de estas muertes ocurrieron entre los residentes de LTCF”, informó la investigación de los CDC. LTCF significa centro de atención a largo plazo, donde las personas tienden a tener afecciones subyacentes.

“Según las tasas esperadas de mortalidad, entre los aproximadamente 1 millón de residentes de LTCF vacunados en el primer mes del programa de vacunación COVID-19 de EE.UU, aproximadamente hay 7,000 muertes coincidentes asociadas temporalmente”, anotaron los CDC.

Algunas personas no presentan efectos secundarios con la vacuna COVID-19 y, para muchas personas, los efectos secundarios son leves o desaparecen con bastante rapidez. Tener efectos secundarios puede ser una señal de que su sistema inmunológico está funcionando.

“Cuanto mayor sea la respuesta inmune de su cuerpo, más probabilidades tendrá de sentir que tiene una enfermedad similar a la gripe”, dijo Kathleen Mullane, DO, PharmD, profesora de medicina y directora de ensayos clínicos de enfermedades infecciosas en la Universidad de Chicago, en diálogo con Health.

Health.com informó que se han asociado menos efectos secundarios con la vacuna Johnson & Johnson, y las personas más jóvenes a menudo ven efectos más fuertes.

Esto es lo que necesita saber:

El sistema VAERS describe a los pacientes que experimentaron mareos a causa de la vacuna Pfizer

Algunos pacientes experimentaron mareos después de la primera inyección de Pfizer, así como de la segunda. Estos son algunos de los informes del sistema VAERS que mencionan mareos después de la primera inyección de Pfizer:

“Vértigo/mareos con nistagmo (movimiento involuntario de los ojos), dolor abdominal y diarrea. Fatiga, dolores musculares y articulares. Fiebre”.

“38 horas después de la vacunación me desperté en medio de la noche con dolor abdominal extremo, mareos y diarrea severa. Esto continuó durante 2 horas. Perdí 6 libras “.

“Mareos/se sintió mareado/aturdido; Debilidad; visión cambiada; aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumentó ligeramente; tenía presión en la cabeza”.

“Casi inmediatamente después de la vacunación, el paciente comenzó a sentirse mal. Aturdido, mareado, “simplemente me sentía raro”. Capaz de conducir a casa pero seguía empeorando. Mirando hacia atrás no debería haber conducido, pero no estaba pensando con claridad. Me siento terrible una vez en casa, vomitando violentamente”.

“EL DÍA DESPUÉS DE LA VACUNA, COMENZÓ A TENER PROBLEMAS DE ESTADO DE ÁNIMO, AGRESIÓN VERBAL/EXPLOSIONES (ANORMALES PARA ESTE RESIDENTE), MAREOS Y DOLOR DE CABEZA SEVERO”

“15 MINUTOS DESPUÉS DE LA INYECCIÓN – MAREO, VISIÓN BORROSA, RESPIRACIÓN CORTA, DOLOR EN EL PECHO, ANSIEDAD INTENSA”.

“Leves mareos seguidos de nerviosismo y palpitaciones. Aumento de la presión arterial. Dura aproximadamente entre 1 y 2 horas”.

“Mareos, cansancio, debilidad, náuseas, dolor en las articulaciones. Estoy descansando y sigo sintiendo los efectos. Pero poco a poco mejorando”.

“El paciente declaró que 45 minutos después de recibir la vacuna se sintió mareado y empañado, lo que requirió que el individuo se sentara por un período de tiempo, ya que se sentía inestable en sus pies. No se administró tratamiento, el paciente decidió que su cónyuge lo recogiera y se fuera a casa”.

“El paciente informó sentirse aturdido, mareado, hormigueo, picazón, pies calientes bilateralmente, corazón acelerado y sensación de enrojecimiento. Se observó un aumento de la PA y la frecuencia cardíaca. Esta reacción duró aprox. 15 minutos”.

Hay informes similares en el sistema para las personas que recibieron la segunda dosis.

“Dificultad para respirar; Aturdimiento / mareo; Escalofríos; Dolor por todas partes; Debilidad en las piernas; Dolor en el pecho; Este es un informe espontáneo de un consumidor (paciente) contactable. Este paciente masculino de 21 años recibió la segunda dosis de BNT162B2 (VACUNA PFIZER-BIONTECH COVID-19)”, dice un reporte.

“El paciente se despertó a las 4 am del 14 de febrero de 2021 con dolor de cabeza extremo, náuseas, mareos y visión borrosa”, decía otro. Hay informes similares en el sistema para la vacuna Moderna.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan, hay algunos informes de muertes en el sistema que mencionan mareos por la vacuna Pfizer. “El mismo día que la persona fue vacunada comenzó a sentirse mareado y tenía dificultad para respirar. Estuvo hospitalizado del 5 de febrero al 23 de febrero. El paciente falleció en el hospital el 23 de febrero de 2021”, se lee en una de esas entradas.

“El paciente recibió la vacuna alrededor de las 11 am. No se había sentido bien (dolor de cabeza, mareos) según el informe e inicialmente llamó a trabajar. Luego decidió venir a trabajar y lo encontraron en el baño de un paciente durante su turno en nuestras instalaciones mientras cuidaba a un paciente (era un asistente de enfermería). Se codificó al paciente y se transfirió al equipo a nuestro servicio de urgencias de instalaciones. Murió 3/3”, dice otro.

El desmayo es un efecto secundario común de todas las vacunas

No es inusual que una persona se desmaye después de recibir una vacuna, y eso se aplica a más personas que a la vacuna COVID-19.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades escribieron: “Los desmayos pueden ser provocados por muchos tipos de procedimientos médicos. De hecho, los CDC han recibido informes de personas que se desmayan después de casi todas las vacunas. Los desmayos después de recibir una vacuna se informan con mayor frecuencia después de tres vacunas administradas a adolescentes: VPH, MCV4 y Tdap”.

Los CDC anotaron: “Aproximadamente el 3% de los hombres y el 3,5% de las mujeres informan desmayarse al menos una vez durante su vida, pero no se sabe con qué frecuencia ocurren los desmayos después de la vacunación. Debido a que los desmayos generalmente no tienen efectos duraderos, es difícil de estudiar utilizando sistemas basados ​​en registros médicos”.

