¿Es normal sentirse mal con 2da dosis de vacuna del COVID?: Dr. Fauci responde

Hasta el momento, según informes suministrados por las autoridades de salud de la Casa Blanca, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, más conocidos como CDC, más de 92 millones de personas en Estados Unidos han recibido la vacuna contra el COVID-19.

Y aunque en general el proceso de vacunación ha transcurrido con normalidad, algo que aseguran muchas personas que se han puesto ya la segunda dosis, es que la inyección final tiene un efecto físico más fuerte, llegando a generar un dolor generalizado, malestar y hasta fiebre y debilidad, haciendo que se sientan algo enfermos.

Y debido a esos efectos que muchos vacunados han compartido en redes sociales, a algunas personas en el país los ha embargado la duda de si, sentirse así es normal o no, tras la segunda dosis de la vacuna de Pfizer o Moderma, que se aplica en Estados Unidos. Y no han faltado quenes sin haberse puesto al menos una dosis, ya se sienten alarmados, y han preferido esperar.

Pero nadie mejor que el Dr. Anthony Fauci, el epidemiólogo experto de la Casa Blanca, para responder esa inquietud.

El asesor médico en jefe de la Casa Blanca, y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, habló hace un par de días con la “influencer” Carolina Sandoval, y allí respondió a esa pregunta y aclaró dudas.

La mamá de la comunicadora venezolana, quien ya se puso las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, le contó al Dr. Fauci que sufrió un malestar y dolor en el cuerpo generalizado, tras la segunda dosis, contrario a los pocos efectos de la primera dosis, y el experto aseguró que es algo normal.

“Es perfectamente normal, eso es exactamente lo mismo que me pasó a mí, cuando me pusieron la segunda dosis. El sentimiento de dolor y fatiga significa, que su sistema inmune está trabajando correctamente, y está haciendo una buena respuesta contra esa proteína, que es la vacuna en sí misma”, respondió Fauci.

Y para aquellos que pueden llegar a considerar que la vacuna los va a enfermar, el médico mencionó que son efectos que deben darse, pero no son prolongados.

“Eso es exactamente lo que debe pasar, uno no se siente bien por un rato, pero significa que se está teniendo una buena respuesta”, agregó el médico epidemiólogo.

El Dr. Fauci también advirtió que tanto las vacunas de Moderna y Pfizer, que requieren dos dosis, y la de Johnson & Johnson, que solo requiere de una inyección, son altamente confiables y protegen muy bien contra el COVID-19.

“Todas las tres vacunas, que han tenido autorización de uso de emergencia, son altamente efectivas. Son vacunas distintas, diferentes tipos, pero al final el resultado es el mismo: son efectivas y protegen muy bien de sufrir enfermedad severa, ir al hospital y morir”, agregó Fauci.

FAUCI RESPONDIÓ SI VACUNAS IMPLANTAN UN CHIP

Los CDC también han advertido en su sitio web, que la vacuna puede tener efectos en algunas personas, pero advirtió que son normales.

“La vacuna COVID-19 lo ayudará a protegerse de contraer COVID-19. Es posible que tenga algunos efectos secundarios, que son signos normales de que su cuerpo está generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad para realizar las actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días”, dijeron los CDC, advirtiendo que algunas personas no presentan efectos secundarios.

Dentro de los detalles normales están, dolor, enrojecimiento en el brazo e hinchazón, al igual que cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y nausea.

Si los efectos son duraderos o empeoran, debe consultar a su médico y preguntar que puede tomar para combatir el malestar que pueda experimentar después de vacunarse.

“En la mayoría de los casos, el malestar causado por el dolor o la fiebre es una señal normal de que su cuerpo está construyendo protección. Comuníquese con su médico o proveedor de atención médica: Si el enrojecimiento o la sensibilidad en el lugar donde recibió la inyección empeora después de 24 horas o si los efectos secundarios le preocupan o parecen que no desaparecen después de unos días”, agregan los CDC.

