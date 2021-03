Vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID ya se aplica en EE.UU.

Luego del anuncio hecho hace unos días sobre la entrega de 4 millones suministros de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por Johnson & Johnson, que solo requiere de una dosis, este jueves ya empezó a aplicarse el medicamento. Ciudades como Nueva York, Boston y Colombus, Ohio, ya están poniendo la dosis.

Así lo anunció el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien manifestó que la ciudad, que fue epicentro de la peor crisis del coronavirus con más de 29,640 muertes, según autoridades de salud, recibió el primer cargamento de vacunas Johnson & Johnson, y se comenzaron a aplicar de manera inmediata.

“Estamos muy contentos de decir que las dosis ya llegaron. Y esto es realmente importante para nuestra lucha contra el coronavirus. Esta es la primera vacuna que requiere solo una dosis para ser efectiva: una y listo. Esto revolucionará nuestro enfoque para vacunar a las personas”, dijo el Alcalde de Nueva York, según reseñó PIX11.

Inicia la distribución de la vacuna de J&J en EE. UU. | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Se espera que cuatro millones de dosis se distribuyan por todo el país. Esta vacuna requiere una sola dosis y los niveles de refrigeración son más sencillos que las de Pfizer y Moderna. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Mediodía Noticias Telemundo Mediodía es un programa con un estilo… 2021-03-01T18:41:31Z

De Blasio confirmó que las dosis se empezaron a distribuir desde el jueves, y se tiene como prioridad a adultos mayores, que todavía no han logrado una cita para recibir la inyección.

“Utilizaremos la vacuna Johnson & Johnson de inmediato para ayudar a las personas mayores confinadas en sus hogares. Y quiero agradecer a todos en el FDNY (Departamento de Bomberos)”, dijo el burgomaestre, destacando que las primeras dosis de la vacuna de Johnson & Johnson empezaron a ponerse en el sitio de vacunación Co-Op City en El Bronx.

“A partir de mañana (viernes), (se pondrá en ) Brighton Beach, Brooklyn, yendo a comunidades de retiro que ocurren naturalmente, lugares donde viven muchas personas mayores y algunas de ellas, lamentablemente, están confinadas en casa y necesitan esa ayuda, literalmente, (iremos) casa por casa, apartamento por apartamento”, advirtió el Alcalde de NYC.

De Blasio mencionó que las nuevas vacunas ayudarán a que la ciudad cumpla su meta de vacunar a 5 millones de neoyorquinos para el mes de junio. Hasta el momento se han logrado poner un total de 2,104,004 dosis.

Did you know that 9 worldwide manufacturing sites are activating to produce our single-dose #COVID19 vaccine? Learn more about our vaccine including how it works, how it was studied and manufacturing & distribution: https://t.co/VHiKmgssjR pic.twitter.com/BchFvaO5DR

A pesar de la buena nueva, el mandatario neoyorquino reconoció que el primer suministro de la vacuna de Johnson & Johnson que llegó fue limitado. Según citó el periódico El Diario NY, tan solo le entregaron a la ciudad 16,300 dosis, pero dijo que vienen más suministros en camino.

“El suministro inicial de la vacuna Johnson & Johnson es muy limitado, pero esperamos un gran suministro más adelante en el mes. Pero este sigue siendo un gran paso adelante y es un buen momento para hablar sobre nuestra posición en el esfuerzo general de vacunación”, agregó De Blasio en su conferencia de prensa diaria sobre el COVID-19.

Citada por El Diario NY, Lorraine Cortés-Vázquez, comisionada del Departamento de Ancianos, aseguró que hay una necesidad enorme de que lleguen más vacunas a Nueva York, ya que hay casi 20,000 ancianos “confinados en sus hogares”, que necesitan una dosis urgente.

The @FDNY has immediately begun delivering the Johnson & Johnson vaccine to homebound seniors across the city.

We’re calling elderly New Yorkers and going door-to-door to ensure they get the vaccine and are protected. pic.twitter.com/GRqNyq48Pp

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 4, 2021