Cambian reglas para cheques de estímulo de $1,400: ¿Quiénes no recibirán nada?

Las negociaciones sobre el tercer cheque de estímulo, que ahora están en manos del Senado, dieron un giro inesperado este 3 de marzo, que de aprobarse, dejará por fuera a millones de estadounidenses que desde diciembre pasado, cuando se aprobó el segundo alivio por el COVID-19, han estado esperando con ansias los $1,400 prometidos por Biden.

Aunque la Cámara de Representantes aprobó el cheque de $1,400 bajo las mismas premisas de las dos ayudas anteriores, (es decir, que lo recibirían en su totalidad individuos que ganen hasta $75,000 al año y parejas con ingresos conjuntos de hasta $150,000, y que se iría reduciendo el monto para quienes reciban ingresos menores a $100,000 por persona y $200,000 por pareja) las reglas del juego ahora cambiaron.

Así lo reveló este miércoles el periódico The New York Times, tras informar que se dispuso en los nuevos límites de elegibilidad para recibir el cheque de $1,400, que las personas que ganen más de $80,000 anuales y las parejas que reciban al año más de $160,000, queden por fuera del alivio, sin poder recibir nada. Es decir, que la nueva propuesta, que está siendo respaldada por el presidente Biden, reduce el límite de elegibilidad en $20,000 para personas solas.

Así logró imponerse un grupo de senadores demócratas y republicanos del Senado, liderado por Joe Manchin, de West Virginia,(demócrata) que se unieron para hacer la modificación a la asignación del nuevo cheque, que espera ser sometida a votación en la plenaria del Senado antes del fin de semana.

Y aunque han sido muchos los críticos del cambio en la entrega del tercer alivio económico, que afecta negativamente a millones de estadounidenses que ganan entre $80,000 y $10,000, y parejas que reciben entre $160,000 y $200,000, el Times calificó la movida como una “concesión crucial” que debieron hacer los demócratas y el presidente Biden, a fin de contar con el apoyo de senadores moderados para poder aprobar el plan completo de alivios de $1,900 billones de dólares.

Conservative Dems have fought so the Biden admin sends fewer & less generous relief checks than the Trump admin did.

It’s a move that makes little-to-no political or economic sense, and targets an element of relief that is most tangibly felt by everyday people. An own-goal. https://t.co/n6j2eEBKXx

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) March 3, 2021