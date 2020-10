Cheques de estímulo: ¿Qué ha pasado con los segundos pagos de $1,200?: Actualización

Desde hace meses, millones de estadounidenses tienen la esperanza de poder recibir un segundo cheque de estímulo por el coronavirus, antes de noviembre. Pero a medida que se acercan las elecciones, la ventana para llegar a un acuerdo sobre los parámetros de un segundo paquete de alivios se está achicando.

El domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, impuso un plazo de 48 horas para llegar a un consenso sobre un plan de estímulo antes de las elecciones.

En diálogo con “This Week”, de ABC, Pelosi dijo: “Las 48 (horas) solo se relacionan con si queremos hacerlo antes de las elecciones, lo cual hacemos… Pero les estamos diciendo que tenemos que congelar el diseño en algunas de estas cosas. ¿Vamos con ello o no? Y cuál es el lenguage”.

The Trump Administration must negotiate in good faith. They told us they would put a light touch on our most recent proposal for testing & tracing. Instead, they took a chainsaw to the proposal, cutting more than half of our proposal. #ThisWeek pic.twitter.com/UFpsfb5SP2

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 18, 2020