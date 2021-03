Inquilinos de Nueva York exigen que el Estado pague rentas atrasadas de todos

Este 1 de marzo se levantó el cierre de las cortes de desalojo en la ciudad de Nueva York, que se había ordenado desde finales de diciembre, lo que significa que miles de inquilinos que adeudan grandes cantidades de dinero por rentas no pagadas, debido a la falta de recursos por la crisis del COVID-19, están en riesgo de ser desalojados de sus casas.

Por ello, y asegurando que por lo menos el 50% de los 5 millones de neoyorquinos que viven en casas o apartamentos rentados han dejado de pagar algunos meses de renta durante toda la pandemia, la Coalición Housing Justice for All volvió a exigir a la Asamblea y al Senado estatal que ordene al Estado pagar todas las rentas adeudadas (#Cancelrentny).

Y es que a pesar de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se encuentra en el ojo del huracán por estos días, debido a acusaciones de acoso sexual y la muerte de adultos en ancianatos, asegura que el Estado no tiene dinero para asumir los costos de arriendos de los neoyorquinos afectados, la petición sigue siendo que el Estado pague las deudas.

Así lo aseguró el grupo Housing Justice for All, que va más allá y está pidiendo a los legisladores de Nueva York, que apruebe una ley que no solo liberaría a miles de inquilinos morosos del pago de sus arriendos, sino también de sus servicios públicos e hipotecas para los dueños de inmuebles.

“Todos los pagos de alquiler, hipoteca y servicios públicos acumulados durante el COVID-19 deben ser perdonados automáticamente y nunca debidos”, asegura la Coalición, a través de su página web, advirtiendo que las moratorias de desalojos promovidas por el Gobierno no son suficientes. “Si bien una moratoria de desalojos es fundamental durante esta crisis, no evita los desalojos o desplazamientos en el futuro. Una política sólida de #CancelRent (pago de las rentas) debe aplicarse universalmente a todos, incluidos los propietarios de viviendas prefabricadas, los que viven en viviendas unifamiliares, los subarrendadores o los compañeros de cuarto”.

El panorama en materia de una crisis de desalojos es tan grande, que, aunque inquilinos que tramitaron antes del 26 de febrero la llamada “declaratoria de dificultad de pagos por el coronavirus”, para frenar procesos de desalojo hasta el 1 de mayo próximo, pueden respirar tranquilos, son apenas una minoría.

Citado por el periódico El Diario NY, Esteban Girón, director de la organización Crown Heights Tenant Union pidió a la Asamblea estatal y al Senado estatal que se pongan del lado de los inquilinos vulnerables.

“Cancelar la renta a todos los inquilinos es lo que hay que hacer, que sea pagada desde marzo del año pasado hasta 3 meses después de que termine la emergencia”, dijo el activista, a El Diaro NY, explicando que debido a que los demócratas son un poder en ambas cámaras de la Legislatura, pueden darle luz verde saltándose a Cuomo.

“Tenemos una súper mayoría en la Asamblea y el Senado, y no se necesita al Gobernador. Pero la Legislatura está fallandónos. Hicimos un esfuerzo para elegir a nuevos legisladores y no nos están ayudando”, agregó Girón.

De llegarse a aprobar la ley de pago de rentas para todos, los inquilinos que tengan deudas de arriendo no tendrían que pagar nada, ni hacer acuerdos de pagos con sus caseros, y el Estado le giraría los valores adeudados a los dueños de apartamentos que lo exijan.

