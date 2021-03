Denuncian que quieren matar a Emma Coronel (mujer de El Chapo) y a sus niñas

La semana pasada se conoció que Emma Coronel, esposa del condenado narcotraficante, Joaquín el Chapo Guzmán, fue arrestada por cargos de narcotráfico y presuntamente ayudar a su marido a escapar de una prisión mexicana en 2015. Y ahora, cuando se lleva adelante el proceso en contra de la exreina de belleza, de 31 años, en una corte del Distrito de Columbia, su abogado denunció que la vida de la mujer corre peligro y que quieren asesinarla junto con sus dos hijas.

Jeffrey Lichtman, quien representó a El Chapo Guzmán en su juicio en Nueva York, atacó a fuentes federales por suministrar información a los medios de comunicación, asegurando que Emma Coronel estaba cooperando con las autoridades, lo que según el jurista, detrás de ello tiene como intención “que maten” a la mujer y a sus niñas.

(La filtración) “está diseñada para matar a su familia”, le dijo el abogado a ‘The Other Side of Midnight’, en WABC Radio.

Así lo reseñó el periódico NY Post, donde se afirmó que el abogado Jeffrey Lichtman insistió en el riesgo que ahora corren no solo Emma Coronel sino ante todos sus hijas, por la filtración de información.

“Seamos claros sobre esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están expuestas, obviamente, y poner esto por ahí con tanta ligereza está diseñado para matarlas”, insistió el defensor de la mexicana.

Jeffrey Lichtman concedió también una entrevista al programa de televisión Despierta América, de Univisión, y allí no solo dejó ver su molestia por la filitración de información que ha seguido circulando en medios, sino que la emprendió contra la periodista Satcha Pretto, a quien llamó “idiota” por sus preguntas.

Dentro de su cuestionario de interrogantes para el abogado Jeffrey Lichtman, la comunicadora incluyó temas como si en realidad Emma Coronel fue arrestada o si se entregó, como aseguran algunos, y dónde están las niñas, lo que alteró al defensor.

“Estas tomando filtraciones con agentes no nombrados, no debes de creer todo lo que estás leyendo o todo lo que está reportando la prensa mexicana falsa. A la prensa le está dando información alguien que conozca a la familia del Chapo Guzmán o que conozca a su familia (…) Los agentes estadounidenses que filtraron esta información, que sembraron historias en la prensa, también son falsas, y están diseñadas por una sola razón: para ponerle presión a ella para cooperar o sino destruir cualquier cooperación que estaba haciendo… De cualquiera de las dos maneras resultó en poner en riesgo sus vidas, de ella y sus dos hijas de 9 años. A mí no me gusta que no sopesen la vida de los niños”, dijo el abogado, molestándose más aun cuando Satcha Pretto pidió detalles del caso.

“Si a usted la acusaran de un delito, estoy seguro que no quisiera que yo hablara de todos los detalles íntimos del caso, usted quisiera que yo hiciera todo lo posible para sacarla de la cárcel, que es lo que voy a hacer a favor de Emma, lo que estoy aquí para hablar que se cometió un delito en contra de ella y vamos a decirlo claramente de lo que se la acuse a Emma…”, agregó Jeffrey Lichtman.

El abogado fue más allá y recordó lo que pasa con los llamados “soplones”, cuando revelan información en procesos de cooperación con las autoridades, como se dice que Emma Coronel estaría haciendo.

“Al decir esto, usted entiende lo que ocurre en México, aquellas personas que están cooperando, las familias, a veces las degollan, separando la cabeza de su cuerpo. Con respecto a si ella se entregó o fue arrestada, ella está en este momento en una cárcel, en una celda fría, sola, con una cobija delgada, ella solo se puede bañar una o dos veces a la semana, dígame usted, ¿suena eso como alguien que está cooperando con el gobierno?”, dijo el defensor.

“Solamente estoy acá para eliminar lo que yo creo que fue un crimen horrible contra Emma Coronel, meramente porque es la esposa del Chapo no debemos de suponer que ella debe ser abusada, esto sigue siendo los Estados Unidos, esto no es una burocracia del Oriente Medio, donde se puede decir lo que uno quiere y si a alguien lo matan a quién le importa”, destacó el abogado en la entrevista con Univisión.

Pero fue cuando Satcha Pretto insistió en hablar de las hijas de El Chapo y Emma Coronel, que la entrevista se tornó más tensa.

“Digame algo, usted cree que sería mejor para su audiencia, quizás si le puedo dar la dirección en donde están las niñas, ¿es más fácil para usted si le doy la dirección para que usted pueda tener su historia? Se acaba de sembrar una historia, y ahora están diciendo en la prensa internacional que la madre de las dos niñas está cooperando contra los funcionarios mexicanos”, dijo el abogado.

Al final, la entrevista fue interrumpida cuando Jeffrey Lichtman fue cuestionado sobre si estaba defendiendo a Emma Coronel de a gratis o con un sueldo, y cuando el abogado le dijo que si acaso a ella no le pagaban, Satcha Pretto le dijo: “a mí sí me pagan pero no por defender a narcotraficantes, (a mi pagan) por informar”, palabras que molestaron a Lichtman, quien la llamó idiota.

“A ti te pagan por decir en televisión, ¿estás sugiriendo tú que quizás estoy representando en Estados Unidos a una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cartel, eres una idiota, si sugieres que lo soy, eres una idiota, una idiota”, dijo el defensor de Emma Coronal, advirtiendo que sería esa la última entrevista que le daba a Univisión.

