Latinos de EE.UU 11 veces más propensos de morir por COVID: Estudio lo revela

Tanto la Administración Biden, al igual que gobiernos locales de estados como Nueva York, New Jersey, Illinois y California, entre otros, han admitido que la pandemia del COVID-19, que ha acabado con la vida de más de medio millón de personas en Estados Unidos, ha impactado de manera desproporcionada a comunidades latinas.

Vecindarios de hispanos a lo largo y ancho del país han visto morir a vecinos, mayormente de bajos recursos que no contaban con cuidados médicos de calidad a lo largo de sus vidas, y un reciente informe presentado por la Universidad del Sur de California (USC) sobre la mortalidad del COVID-19 reveló datos estremecedores.

Según el citado reporte, presentado por el periódico neoyorquino El Diario NY, ciudad que se convirtió en el epicentro del coronavirus, los inmigrantes latinos tienen 11 veces más probabilidades de morir por efectos del COVID-19 que otros grupos étnicos.

Hispanics heavily affected by COVID-19 in NYCIt's been said that the novel coronavirus doesn't discriminate. That's partially true – anyone can get it – but when it comes to fatalities there are clear disparities. In New York City, it's Hispanics who are being hit the hardest. Karina Huber has more. 2020-04-17T16:36:32Z

Los datos del informe señalan que los hispanos entre los 20 y 54 años, considerada una edad productiva laboralmente, son en total 11,6% más propensos a fallecer por el COVID-19 y sus implicaciones, que gente nacida en Estados Unidos que no pertenece a la demografía latina.

Bajo el nombre “Mortalidad por COVID-19 en California con base en certificados de defunción: impactos desproporcionados a través de grupos raciales/étnicos y lugar de nacimiento”, el estudio mostró que los inmigrantes latinos son mucho más vulnerables a la muerte por el coronavirus que otros grupos, agregó la agencia EFE.

Incluso otro detalle que fue más preocupante todavía, es que a pesar de utilizar el nivel educativo como otro medidor, también los latinos fueron más vulnerables.

“Las disparidades persistieron, incluso después de tener en cuenta el nivel de educación, que sirvió como indicador del nivel socioeconómico en el estudio”, agregó el estudio, según ctas recopiladas por El Diario NY.

“Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) dicen que los hispanos en general tienen 2 a 3 veces más probabilidades de morir que los no hispanos, (pero) cuando miramos a este grupo específico de edad laboral, nos sorprendió ver disparidades mucho mayores”, comentó la autora del reporte, Erika García, profesora de medicina preventiva en la Escuela de Medicina Keck de USC.

Latinos son los más afectados por contagios en empacadoras | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Un estudio de los CDC indica que trabajar en plantas procesadoras expone a los empleados latinos, ya que fueron afectados de manera desproporcionada, representando el 56% de los casos reportados en 21 estados. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Mediodía Noticias Telemundo Mediodía es un programa con un estilo… 2020-07-09T19:11:24Z

El Diario NY agregó que para los análisis, se tomaron en cuenta certificados de defunción de 10,200 personas fallecidas en California por el COVID-19, entre febrero y julio del año pasado.

El reporte halló además que en el caso de las personas negras, también las cifras de mortalidad fueron más altas que otras razas, menos la hispana.

“Entre hombres y mujeres afroamericanos de 20 a 54 años, la tasa de mortalidad por covid-19 fue casi cinco veces mayor que la de los blancos”, afirmó El Diario NY, que agregó que sumando a hispanos nacidos fuera de Estados Unidos y dentro del país, los índices de probabilidades de muerte por coronavirus comparados con otros grupos fueron también alarmante, alcanzando 8,5 veces más que personas blancas.

