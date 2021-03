Aumentan contagios de COVID-19 en EE.UU: Nueva York y New Jersey lideran

Luego de haber descendido en la tabla de los contagios de COVID-19 a nivel nacional, los estados de Nueva York y Nueva Jersey, que en la primavera del año pasado se convirtieron en epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con casi 1,000 muertos diarios, de nuevo están con números preocupantes.

Tanto Nueva York como Nueva Jersey tienen ahora los índices más altos de contagios nuevos por COVID-19, a pesar de que en ambos estados han implementado agresivos programas de vacunación.

La noticia fue revelada por NBC News, donde se aseguró que aunque los planes de vacunas han avanzado rápidamente en ambos estados, las cifras han disparado las alertas. En Nueva Jersey los nuevos casos de COVID han aumentado un 37% en las últimas semanas, con casi 23,600 infecciones cada siete días y en NUeva York, la cifra alcanzó los 54,600 casos en la última semana.

COVID-19 cases increase in 21 states | WNTIn the last week, COVID-19 cases have been on the rise in nearly half the country. The Centers for Disease Control and Prevention warn that in eight states, hospitalizations are also on the rise. WATCH THE FULL EPISODE OF 'WORLD NEWS TONIGHT': bit.ly/3lvXXmL WATCH OTHER FULL EPISODES OF WORLD NEWS TONIGHT: abc.go.com/shows/world-news-tonight WATCH WORLD NEWS… 2021-03-27T00:13:45Z

El citado medio explicó que Nueva Jersey ocupa el primer lugar de contagios en todo Estados Unidos, con 647 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, mientras que Nueva York ocupa el segundo lugar, con 548 casos nuevos por cada 100,000 personas.

NBC News destacó que la preocupación no solamente es asunto de Nueva York y Nueva Jersey, sino que esa misma tendencia de aumento de infecciones está ocurriendo a nivel nacional, donde el promedio de casos diarios pasó de 54,000 a 62,000 en dos semanas.

El propio presidente Biden se mostró alarmado por el aumento de casos y tras advertir que la vacunación está funcionando, aseguró que la gente no puede confiarse y dejar de lado protocolos básicos de cuidado. Incluso hizo un llamado a los estados que han relajado normas sobre el uso de máscaras, que las reimplementen.

“Esto es muy serio. … Si bajamos la guardia ahora, podríamos ver que el virus empeora y no mejora”, dijo el presidente en la Casa Blanca, según reportó el periódico Washington Post., donde agregó que se está acelerando el programa de vacunación, que es la clave para frenar la pandemia.

El periódico New York Post, también reportó los incrementos, y aseguró que expertos creen que pueden ser producto de haber relajado algunas medidas de contención, como el aumento del servicio en restaurantes, la apertura de salas de cine y de sitios deportivos, y las clases de fitness en los gimnasios, entre otras cosas.

Y aunque las vacunas en la ciudad de Nueva York ya casi llegan a 4 millones de personas con dosis aplicadas, y en todo el país se han aplicado más de 145 millones, que han evitado que el panorama vuelva a ser como el año pasado, el Post dijo que funcionarios de la Ciudad no han ocultado su inquietud ante el aumento de casos y pidieron acciones e incluso promover ciertos cierres.

“Le pido al gobernador Cuomo que se ciña a la ciencia, confíe en los expertos y detenga las reaperturas planificadas ahora, antes de que entren en vigor (nuevos planes de apertura) y más personas se infecten”, dijo el defensor del Pueblo, Jumaane Williams.

CDC director: Extremely concerned about the U.S. Covid trajectoryCNBC's Meg Tirrell reports on new comments from the CDC on the rise of Covid cases in the U.S. For access to live and exclusive video from CNBC subscribe to CNBC PRO: cnb.cx/2NGeIvi The U.S. is facing “impending doom” as daily Covid-19 cases begin to rebound once again, threatening to send more people to the… 2021-03-29T16:01:12Z

Citado por el Post, Bruce Farber, jefe de enfermedades infecciosas y salud pública y epidemiología de Northwell Health, dijo que la gente está tomando un mensaje erróneo sobre las vacunas.

“Permitir que se reúnan grupos más grandes, dar el mensaje al público de que hemos superado lo peor y que podemos volver a la normalidad es un error”, dijo Farber.

Y tras confirmar que el índice de nuevos contagios en Nueva York es de 6.19%, con más de 3,600 casos positivos cada día, el alcalde Bill de Blasio aseguró que la vacuna seguirá siendo la mejor solución.

We're vaccinating New Yorkers, keeping our city clean, and coming back strong! Join me at City Hall. https://t.co/N7Fb2PMMUP — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 30, 2021

“Tenemos que asegurarnos de que las decisiones en Nueva York siempre se tomen siguiendo los datos y la ciencia”, dijo De Blasio, según El Diario NY, lamentando que las muertes en Nueva York por coronavirus ya superen los 50,000 casos. “Es doloroso, pero sabemos lo que tenemos que hacer a partir de este momento: tenemos que vacunar al máximo número de personas y debemos ceñirnos a la guía inteligente que los médicos nos han dado hasta estar absolutamente seguros de que hemos doblado la esquina”.

De acuerdo con datos de NPR, actualmente se han administrado más de 145 millones de dosis de las vacunas contra el COVID, pero solamente 52.4 millones de la población ha recibido las dosis necesarias, lo que equivale que apenas el 15.8% del país está vacunado.

Sigue a AhoraMismo en Instagram