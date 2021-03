Escuelas de Nueva York pronto regresarán todas a clases presenciales

A pesar de que muchas escuelas de Estados Unidos todavía no están ofreciendo clases presenciales a sus estudiantes, debido a los desafíos que implica aun el coronavirus, la ciudad de Nueva York, sigue avanzando en su plan para tener pronto de regreso a los salones de clase a todos su 1.1 millón de estudiantes.

Así lo reveló el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, durante el regreso a clases presenciales de más de 55,000 de los 300,000 estudiantes de secundaria, según reportes del periódico New York Times.

Y a pesar de que actualmente se estima que tan solo poco más del 20% de los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York están tomando lecciones presenciales, y la vasta mayoría sigue bajo el sistema de clases virtuales, el Alcalde afirmó que su meta es que en los próximos meses más niños estén en las escuelas en persona, agregó el Times.

We want every single child who wants to attend school in person to be given that chance. 55,000 high school students began returning to classrooms today for in-person learning! Welcome back! https://t.co/7wkhQaJw3Q

El plan es que en abril ya se dé inicio al plan paulatino, y que tal vez se consiga tener a la mayoría de estudiantes en las aulas antes de que termine el año escolar actual y empiece el próximo en septiembre.

“La escuela secundaria regresó por toda la ciudad de Nueva York, y eso es algo muy, muy bueno (…) la mayoría de nuestras escuelas brindan instrucción cinco días a la semana para todos sus estudiantes o para la mayoría, y eso es algo que continuamos agregando, porque queremos tener tantos niños como sea posible, cinco días a la semana”, dijo De Blasio, según reseñó el periódico El Diario NY.

Y como parte de ese plan, el alcalde neoyorquino anunció que desde este miércoles 24 de marzo, se hará una consulta entre todos los padres y estudiantes de todos los grados que todavía no están en clases presenciales, para conocer sus intenciones de pronto regreso y elaborar planes escalonados de retorno a las escuelas.

What a joyous morning at the Bronx School for Law, Government & Justice! So heartwarming to see the doors reopen and to join the amazing staff welcoming high schoolers back to in-person learning! I may not work here anymore… but the excitement on students' faces is timeless. pic.twitter.com/06dXn2f7BG

— Chancellor Meisha Porter (@DOEChancellor) March 22, 2021