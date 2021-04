Directora de CDC advierte de otra grave epidemia: ¿Por qué afecta a latinos?

Desde marzo del año pasado, cuando la pandemia del COVID-19 comenzó a atacar con fuerza a Estados Unidos, las autoridades de salud han puesto en marcha todo tipo de esfuerzos y medidas, tendientes a frenar el virus, que hasta ahora ha acabado con la vida de más de 574,000 personas en el país y ha dejado cerca de 32 millones de contagios reportados.

Y aunque todo mundo habla hoy de la pandemia del COVID-19, la directora de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), Rochelle P. Walensky, hizo mención a otra pandemia, que puede llegar a tener alcances y efectos peores, y que ha marcado las vidas de comunidades latinas y negras, mayormente, que han sufrido el impacto del coronavirus de manera desproporcionada en Estados Unidos.

La funcionaria habló abiertamente de la otra pandemia en un comunicado compartido en el sitio web de los CDC, que de no detenerse, seguirá destruyendo comunidades enteras, por lo que hizo un llamado a trabajar juntos para erradicarla.

Latinos mas afectados por el COVID-19, pero menos probable de recibir la vacunaMas servicios y educación cruciales para combatir la pandemia. 2021-01-30T02:16:41Z

“Sin embargo, las disparidades observadas durante el año pasado no fueron resultado del COVID-19. En cambio, la pandemia mostró a la luz a las desigualdades que han existido durante generaciones y reveló para todo Estados Unidos una epidemia conocida, pero a menudo no abordada, que afecta la salud pública: el racismo”, comentó la directora de los CDC.

CDC Director Rochelle Walensky Alarmed by Escalating Rates of Travel in U.S.The Biden administration is pleading with Americans to follow public health guidance on mask-wearing and refraining from nonessential travel as the coronavirus continues to infect more than 50,000 Americans each day. Centers for Disease Control and Prevention director Dr. Rochelle Walensky says she is alarmed by escalating rates of travel, including around college spring break.… 2021-03-15T18:19:56Z

“La pandemia del COVID-19 ha provocado la muerte de más de 500.000 estadounidenses. Se han infectado decenas de millones. Y en todo el país la gente está sufriendo. Es importante destacar que estas experiencias dolorosas y el impacto del COVID-19 se sienten, de manera más severa, en las comunidades de color, comunidades que han experimentado un número desproporcionado de casos y muertes, y donde el impacto social de la pandemia ha sido más extremo”, agregó la doctora Walensky.

El Racismo Como Un Problema De Salud Pública (Informe Especial De Gabriela Frías) – 8 De Junio, 2020¿Que implicaciones financieras y de política representa este problema para la sociedad? Gabriela Frías analiza este informe junto al Dr. Elmer Huerta, experto en salud publica. ETIQUETAS: #Racismo #EstadosUnidos #SaludPública 2020-06-08T20:08:51Z

La experta en asuntos de salud insistió en que la epidemia del racismo es y ha sido muy dañina en el país, y aseguró que se ha convertido en “un impulsor fundamental de las inequidades raciales y étnicas en la salud en los Estados Unidos.

Por ello, y en su afán de que la epdemia del racismo y sus efectos en la salud pública se aborden de manera más directa y se busquen soluciones para ayudar a comunidades vulnerables impactadas por esa plaga, la directora de los CDC anunció el lanzamiento de un sitio web llamado “Racismo y salud” al que podrás acceder en este link, y que dijo servirá como un centro para los esfuerzos de la agencia y “un catalizador para una mayor educación y diálogo sobre esos temas”.

“Con el financiamiento del COVID-19, estamos haciendo inversiones nuevas y ampliadas en comunidades de minorías raciales y étnicas y otras comunidades afectadas de manera desproporcionada en todo el país, estableciendo una infraestructura duradera que proporcionará la base y los recursos para abordar las disparidades relacionadas con COVID-19 y otras condiciones de salud en las comunidades”, advirtió la funcionaria, insistendo en que la epidemia en mención es sumamente grave.

Meet the new @CDCgov Director, @RWalensky! Learn what she's about in this interview with @ASlavitt where they talk about the challenges she'll face in her new role, her priorities for the CDC, and her plans for a different path for our country. Listen: https://t.co/eMxhufEecR pic.twitter.com/lxFNSyuZLn — In the Bubble (@inthebubblepod) January 13, 2021

“Lo que sabemos es esto: el racismo es una seria amenaza para la salud pública que afecta directamente el bienestar de millones de estadounidenses. Como resultado, afecta la salud de toda nuestra nación. El racismo no es solo la discriminación contra un grupo basado en el color de su piel o su raza o etnia, sino las barreras estructurales que impactan a los grupos raciales y étnicos de manera diferente para influir en dónde vive una persona, dónde trabaja, dónde juegan sus hijos y dónde adoran y se reúnen en comunidad. Estos determinantes sociales de la salud tienen efectos negativos de por vida en la salud física y mental de las personas de las comunidades de color”, dijo Rochelle P. Walensky.

Niños latinos, los más afectados por COVID-19 | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. De acuerdo con un informe de los CDC, los niños de comunidades minoritarias son los más afectados ante la pandemia. Asimismo, señaló que el 75% de los menores fallecidos padecían enfermedades crónicas como la obesidad y el 45% eran hispanos. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es… 2020-09-17T23:50:11Z

“A lo largo de generaciones, estas desigualdades estructurales han dado lugar a marcadas disparidades de salud raciales y étnicas que son graves, de gran alcance e inaceptables”, agregó la jefe de los CDC. “Enfrentar el impacto del racismo no será fácil. Sé que podemos afrontar este desafío. Sé que podemos crear un Estados Unidos donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida saludable cuando cada uno de nosotros asuma la responsabilidad y trabajemos juntos”.