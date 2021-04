Dr. Anthony Fauci lanza advertencia sobre vacunas COVID-19: ¿Qué dijo?

Uno de los grandes retos que se ha puesto la Administración Biden en medio de su lucha contra el COVID-19, es poder lograr que la mayor cantidad de personas en Estados Unidos se vacunen contra el virus, que ha acabado con la vida de más de medio millón de personas en el país.

Y en un llamado urgente a que más y más gente se ponga alguna de las vacunas disponibles que hay en miles de sitos de vacunación a lo largo y ancho del país, el Dr. Anthony Fauci, asesor principal en asuntos de salud de la Casa Blanca, advirtió que vacunarse es una responsabilidad no solo con cada quien sino con la seguridad de todos.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) concedió una entrevista a FRANCE 24, y allí advirtió que cuanto más tarde la población en ponerse la vacuna contra el COVID-19, más tiempo tomará frenar la pandemia y regresar a una eventual normalidad.

Dr. Anthony Fauci on Covid-19: 'We encourage people to get vaccinated'In an interview with FRANCE 24, top #US immunologist Dr. Anthony #Fauci discussed the state of the Covid-19 #pandemic in the US and around the world. The director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) and White House chief medical adviser welcomed the faster pace of vaccination in the US, saying it gave him… 2021-04-09T13:43:39Z

Fauci, quien ya está vacunado, insistió además en que las dosis son totalmente seguras y pidió a quienes todavíá son escépticos con ponerse la inyección, a que lo hagan.

“Alentamos fuertemente a las personas a que se vacunen, porque estas vacunas son altamente efectivas, lo sabemos. Por eso alentamos a las personas, tanto por su propia seguridad como por la de sus familias y, en última instancia, por la seguridad de su comunidad y de su país para que se vacunen”, comentó el experto epidemiólogo al hablar con el citado medio.

“Cuanto mayor sea la proporción de personas que se vacunen, más rápidamente se controlará la epidemia y la pandemia”, agregó el Dr. Fauci.

Dr. Fauci afirma que una vacuna no detendrá la pandemia; solo “medidas sociales agresivas” lo haránVideo oficial de Noticias Telemundo. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas aseguró que la vacuna contra el coronavirus no estará lista hasta dentro de una año. En una entrevista con Noticias Telemundo, la primera que otorga a un medio hispano, Fauci dijo que el brote sigue creciendo y que no terminará… 2020-03-24T14:56:37Z

Hace unas semanas, y en su afán de llegar a la comunidad latina de Estados Unidos para hablar directamente sobre las vacunas, el experto de la Casa Blanca ofreció una entrevista a la influencer Carolina Sandoval, donde advirtió que los latinos tienen más riesgo de enfermarse gravemente o morir con el coronavirus, por lo que instó a que se vacunen.

“Quiero señalar que los hispanos y afroamericanos tienen un riesgo más alto de infectarse, y de tener una severa enfermedad”, afirmó Fauci, advirtiendo de paso que todavía existe mucha desinformación y falsos mitos en la comunidad hispana, que amenazan que la inmunización sea efectiva de manera amplia.

El Dr. Fauci explica por qué los latinos deben tener prioridad para recibir la vacuna contra el coroEn entrevista con Univision Noticias, el Dr. Anthony Fauci explica que los latinos han sido uno de los grupos más afectados por el coronavirus. "Es más probable que ellos terminen infectados porque sus empleos son esenciales (…) cuando se infectan tienen más probabilidad de agravarse porque sufren diabetes, hipertensión, etc". Afirma que la prioridad es… 2020-08-03T15:19:51Z

“La verdad es que en la comunidad hispana la desinformación está evitando que la gente se aplique la vacuna. Es una cosa muy peligrosa, porque si la gente no se vacuna, está poniendo a la gente en riesgo, a su familia en riesgo y a la comunidad hispana entera en riesgo”, dijo Fauci quien respondió a la pregunta de si es verdad que a quienes se vacunan se les instala un chip para controlarlos, teoría conspirativa que no ha dejado de rodar en redes.

¿Qué es la ‘inmunidad colectiva’?Visita nuestra página web: vozdeamerica.com La inmunidad colectiva lograda mediante vacunas seguras y eficaces hace que las enfermedades sean más raras y, consecuentemente, salva vidas. Pero, ¿qué es la ‘inmunidad colectiva’ y cómo se consigue? Stephanie Martinez de la Voz de América nos explica. ••••••••••••••••••••••••••••• Ve más videos de Voz de América → bit.ly/394R2em ¡Conéctate… 2021-03-22T22:17:09Z

“Esa clase de desinformación es realmente infortunada, y nada de eso (las teorías sobre el implante de chips) es verdad, en lo absoluto”, dijo el experto médico. “Esas son cosas sin sentido, desinformadas y completamente incorrectas. No hay ni siquiera un pelo de verdad en eso, para nada, y es verdaderamente infortunado que ese tipo de rumores que andan por ahí, eviten que la gente que se puede beneficiar con la vacuna se la pongan”.

Hasta ahora según datos de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) en Estados Unidos se han aplicado un total de 183,467,709 dosis de las vacunas COVID-19: un total de 117,142,879 personas, es decir el 35,3% de la población ha recibido solo una dosis y 70,692,645, el 21.3%, ya tiene las dosis completas.

