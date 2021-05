La FDA aprobará vacuna Pfizer en jóvenes de entre 12 y 15 años: ¿Cuándo?

La Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) se prepara para autorizar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer en jóvenes de entre 12 y 15 años. De acuerdo a la CNN, la aprobación sería efectuada la semana próxima.

Report: FDA to authorize Pfizer vaccine for 12-15 year olds by early next week https://t.co/6dTkWcafR4 — FOX23News (@FOX23News) May 4, 2021

La noticia también fue confirmada por The New York Times. El prestigioso diario mantiene el anonimato de la fuente, un funcionario del gobierno federal, que asegura que la vacuna de Pfizer será aprobada la semana próxima para aplicarse en jóvenes estadounidenses.

De acuerdo a los citados medios, la FDA aprobará la vacuna en niños en el transcurso del otoño. Cabe destacar que Pfizer y BioNtech ya presentaron meses atrás el pedido para que la vacuna sea aprobada en jóvenes.

Los FDA se encuentran estudiando los ensayos presentados por la farmacéutica. Todo indica que los resultados obtenido satisfacen los estándares de seguridad. Actualmente, la vacuna de Pfizer está autorizada en Estados Unidos solo para mayores de 16 años.

The US is set to approve BioNTech and Pfizer’s coronavirus vaccine for use in 12 to 15-year-olds. https://t.co/61RElsLzrw — Financial Times (@FinancialTimes) May 4, 2021

En caso de que la FDA apruebe la vacuna, serán los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) los encargados de instruir a la población acerca del método de la aplicación de la vacuna.

Pfizer asegura que la vacuna tiene 100% de eficacia en jóvenes

Pfizer y BioNtech aseguraron que la vacuna contra el coronavirus que producen conjuntamente tiene un 100% de eficacia en jóvenes de entre 12 y 15 años. Las vacunas “mostraron una eficacia del 100% y una robusta respuesta en forma de anticuerpos”, indicaron las farmacéuticas.

El objetivo de los fabricantes de esta vacuna es comenzar a aplicarla en los jóvenes estadounidenses antes del inicio del ciclo escolar, que en Estados Unidos comienza a finales de agosto.

“Planeamos enviar estos datos a la FDA (el regulador de EEUU) como una enmienda propuesta a nuestra Autorización de uso de emergencia en las próximas semanas y a otros reguladores de todo el mundo, con la esperanza de comenzar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo año escolar”, expresó el CEO de Pfizer Albert Bourla.

Desde los FDA, de momento prefieren no hacer ninguna declaración pública. La portavoz de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephanie Caccomo, evitó dar fechas acerca de la aprobación de la vacuna de Pfizer en jóvenes de entre 12 y 15 años: “Podemos asegurarle al público que estamos trabajando para revisar esta solicitud de la manera más rápida y transparente posible”.

El pedido de Estados Unidos para los fabricantes de vacunas

Estados Unidos solicitó a los fabricantes de vacunas contra el coronavirus que la distribución mundial del antigésico se realice a precio de costo “para que no haya barreras a ser vacunado”.

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, aseguró que el objetivo de las farmacéuticas debería ser “acabar con esta pandemia” y no aspirar al rédito económico en esta crisis sanitaria.

As India struggles with second wave of COVID-19, White House national security adviser Jake Sullivan tells @MarthaRaddatz that the U.S. is "continuing to work to source additional critical materials…and also galvanizing partners around the world." https://t.co/29e2nTR9kG pic.twitter.com/pzt57bjYGm — ABC News (@ABC) May 3, 2021

“El resultado final es que creemos que las compañías farmacéuticas deberían suministrar (la vacuna) a precio de coste para todo el mundo para que no haya barreras a ser vacunado”, aseveró Jake Sullivan en una entrevista con ABC.

LEER MÁS: COVID-19: Descubren dosis falsas de vacuna Pfizer en México y Polonia

Sigue a AhoraMismo en Instagram