México detecta su primer caso de la variante india de COVID-19: ¿En qué ciudad?

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó este domingo que fue detectado en dicho Estado el primer caso de la variante de COVID-19 de la India en México.

Desde el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) notificaron a las autoridades sanitarias de San Luis Potosí sobre el resultado. La noticia fue confirmada por el secretario de Salud Pública del mencionado estado.

Detectan en SLP primer caso de variante de coronavirus de la India en México La Secretaría de Salud estatal confirmó el contagio, tras una investigación genómica que se realiza en conjunto con autoridades federales.https://t.co/RU1FYwiG4d — Milenio Tamaulipas (@MilenioTam) May 2, 2021

“Ayer nos notificaron que en tres muestras se identificaron variantes: dos de ellas sin importancia y una, que es de interés y justo es la B1 617, que originalmente se identificó en la India; que se le conoce, mal llamado, como variante de la India, y que ya ya fue identificada en nuestro país y la primera que se notifica es en San Luis Potosí” informó Luztow.

Luzto explicó que la personada contagiada con la varia B1 617 tiene 40 años y reside en la capital del estado. La sospecha de los médicos y del paciente es que el contagio se produjo tras estar en contacto con una persona que recientemente había viajado a los Estados Unidos.

El primer caso de la llamada variante india de covid-19 se ha detectado en San Luis Potosí. El paciente, un hombre de 40 años que había tenido contacto con visitantes de Estados Unidos, ha permanecido hospitalizado por neumonía 🖋️ @BeaGTorreshttps://t.co/x111insR4u — EL PAÍS México (@elpaismexico) May 3, 2021

El caso ocurrió a principios de abril. La persona de cuarenta años debió ser hospitalizada por un cuadro de neumonía bilateral.

En el estudio de genómico de su enfermedad, los especialistas confirmaron que se trata de la variante aparecida por primera vez a fines de 2020 en la India, una de las más contagiosas de acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud.

México indica que el caso no reporta una amenaza

Desde el Departamento de Salud de México salieron a dar explicaciones luego de que se confirmara el primer caso de la variante india del coronavirus en el país.

De acuerdo a Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, la noticia no reporta una amenaza para la situación sanitaria del país de Centroamérica.

🌍

CASOS COVID último día 🇮🇳India 370.059

🇺🇸EEUU 30.071

🇧🇷Brasil 28.935

🇹🇷Turquía 25.980

🇮🇷Irán 18.698

🇨🇴Colombia 15.909

🇩🇪Alemania 13.225

🇦🇷Argentina 11.394

🇫🇷Francia 9.888

🇮🇹Italia 9.148

🇷🇺Rusia 8.697

🇵🇭Filipinas 8.333

🇨🇦Canada 7.146

🇳🇵Nepal 7.137

🇨🇱Chile 6.165

🇵🇪Peru 6.084 — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) May 3, 2021

Cortés Alcalá recordó que fue la propia Organización Mundial de la Salud la que catalogó a la variante india como “variante de interés, pero no de preocupación”. Hizo alusión a este rango de categorías que los especialistas de la OMS utilizan para brindar asistencia a los gobiernos del mundo.

🇲🇽 | MÉXICO Mexico comenzará a embotellar y envasar la vacuna Sputnik V : Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard pic.twitter.com/pnesnhiluG — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) May 3, 2021

“Afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés, se estudia en la secuencia virológica, se revisa la sintomatología, pero no tiene un asilamiento especial, y no representa un riesgo mayor a la que ya representa en sí la epidemia”, indicó Cortés a través de una videoconferencia.

San Luis Potosí no registró muertes por coronavirus este lunes

El reporte del lunes 3 de mayo indicó que San Luis Potosí no registró muertes por coronavirus.

La cifra de fallecidos en el Estado continúa en la cifra arrojada el domingo 2 de mayo, 5.173 personas. Un total de 62590 personas se contagiaron en San Luis Potosí desde que la Organización Mundial de la Salud determinó el inicio de la pandemia.

En México ascienden a 2.348.873 los casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Las regiones más afectados del país son Ciudad de México ( 641.997 contagios y 32.607 personas fallecidas), Estado de México (244.629 contagios y 34.008 muertos) y Guanajuato ( 130.823 contagios y 10.626 personas fallecidas).

LEER MÁS: COVID-19: Descubren dosis falsas de vacuna Pfizer en México y Polonia

Sigue a AhoraMismo en Instagram