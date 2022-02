Trump elogia a Putin y asegura que es muy “inteligente”: Llamó “tontos” a otros líderes

El expresidente Donald Trump siempre ha sido un político muy controversial en sus declaraciones, y esta vez, mientras el mundo está atento y muy preocupado por la invasión que Rusia está adelantando en territorio ucraniano, el republicano volvió a mostrar que guarda cierta admiración por el presidente Vladimir Putin.

Y es que a pesar de asegurar que rechaza la avanzada rusa en Ucrania, que ya ha dejado cientos de muertes desde que empezó el jueves pasado, durante su aparición en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), del sábado en The Rosen Shingle Creek, en Orlando, Florida, el exmandatario salió con palabras de elogio hacia quien fuera su homólogo.

Trump manifestó que en una conversación con reporteros, le preguntaron sobre Putin, y aunque reiteró que no apoya las acciones del mandatario ruso al invadir Ucrania, insistió en que el presidente ruso es un hombre con mucha inteligencia.





Trump: Putin Is Smart, Our Leaders Are Dumb

“Ayer los reporteros me preguntaron si yo creo que el presidente Putin es inteligente. Yo les dije que por supuesto que es inteligente, y me salieron con que era terrible que yo dijera eso. A mí me gusta decir la verdad. Y sí, sí es inteligente”, afirmó Trump en frente de líderec conservadores que acudieron al evento a recaudar fondos.

Trump avanzó en su respuesta y no solamente culpó a la comunidad internacional por la avanzada rusa, pues aseguró que no fueron suficientemente fuertes con Putin para que no entrara a Ucrania, sino que aseguró que a los mandatarios de otras naciones les falta inteligencia.

“Los países de la OTAN , y de hecho el mundo, mientras miran lo que está pasando estratégicamente, sin repercusiones o amenazas, sin embargo, ellos no son tan inteligentes, ellos lucen como lo opuesto de ser inteligentes”, dijo Trump.





Putin llamó al ejercito ucraniano a "tomar el poder en sus propias manos"

“Ellos dijeron que si se tomaban Ucrania, iba a haber sanciones, ¿sanciones?, esa es una declaración muy débil. Putin iba a decir: ‘oh, ellos van a sancionarme’, ‘ellos me han sancionado por los últimos 25 años, lo que significa que puedo tomarme todo un país y lo que van a hacer es sancionarme, osea que no van a volarnos en pedazos, al menos sicológicamente'”, aseguró el expresidente estadounidense ante su audiencia en Orlando.

Pero los comentarios de Trump, quien en el pasado ha asegurado que Putin es un genio, no pararon ahí. El antiguo magnate inmobiliario arremetió contra otros presidentes que están tratando de presionar a Rusia de ceder en su intento militar en Ucrania, y los llamó tontos.





La reacción del ministro de Defensa ruso cuando Putin ordena alerta a los repsonsables nucleares

“El problema no es que Putin sea inteligente, que por supuesto es inteligente, sino que el verdadero problema es que nuestros líderes son tontos, son muy tontos, y hasta ahora le permitieron a Putin salirse con este traspies y ataque a la humanidad, eso es lo que esto es, es un ataque a la humanidad, y es muy triste”, agregó el exmandatario.