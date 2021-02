Impactante demolición del Trump Plaza en Atlantic City – Videos

Inaugurado el 26 de mayo de 1984 e ícono de toda una época en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, finalmente este miércoles fue demolido el edificio Trump Plaza Hotel and Casino, el que en su momento perteneció al patrimonio del expresidente Donald Trump.

De acuerdo a autoridades locales de Nueva Jersey citadas por la CNN, el Trump Plaza permanecía clausurado desde 2014 y en los últimos tiempos su estado había empeorado notoriamente. Por tal razón, se dio paso a la implosión realizada este miércoles en Atlantic City.

Trump Plaza Hotel and Casino imploded in Atlantic City, NJ. Former President Trump cut ties with the casino in 2009 after a series of bankruptcy filings.https://t.co/MeQpmoGExN pic.twitter.com/GpocEJJJaB — NBC News (@NBCNews) February 17, 2021

Según la información de WPVI-TV, afiliado a la CNN, el inversionista multimillonario Carl Icahn es actualmente el propietario del terreno y por el momento no ha anunciado planes de construcción a futuros.

Demolición de torre Trump en Atlantic City. Mejor ver esto que ver sus intentos de demoler la democracia. pic.twitter.com/fgdCc4Iwm9 — Marcelo Mena-Carrasco (@marcelomena) February 17, 2021

Por su parte, el New York Times informa que se implementaron unas 3 mil piezas de dinamita para concretar la implosión de la torre de 34 pisos, que según la misma fuente cayó cerca de las 9 de la mañana -hora local-.

New York Times señala que la demolición estuvo a cargo de Controlled Demolition Inc., una empresa de Maryland con vasta experiencia en la materia y que ya implosionó 28 edificios en Las Vegas y otras estructuras de Atlantic City.

Fracasó la subasta por el derecho a detonar la dinamita para comenzar la implosión del Trump Plaza Hotel and Casino

Por otro lado, el NY Times asegura que la subasta por ganar el derecho a detonar las piezas de dinamita y comenzar la implosión del Trump Plaza Hotel and Casino de Atlantic City, fue un absoluto fracaso.

Dado el poco interés por adquirir las entradas para presenciar la demolición, a los asistentes solo se les cobró 10 dólares y se los condujo a un lote utilizado recientemente como un sitio de distribución de alimentos por el contexto de la pandemia, según el NY Times.

No obstante, la subasta logró recaudar 16 mil dólares que serán destinados al Boys & Girls Club de Atlantic City, según informa Associated Press. La agencia detalla que el Hard Rock Hotel & Casino, que incluyó cinco de sus habitaciones de Atlantic City en los paquetes VIP, también donó 10 mil dólares.

“Es el final de una era no tan grandiosa”, dijo Jennifer Owen, de 50 años, en diálogo con el mencionado periódico. Owen admitió que ofreció 575 dólares para conseguir un asiento de primera fila en un V.I.P., con desayuno en un pabellón frente al mar y vista directa a la implosión.

En tanto que Roy M. Foster, presidente del Consejo Laboral Central de los Condados de Atlantic y Cape May, habló con NY Times y opinó: “Es un buen día. Es un mal día”, dijo. A lo que agregó: “Muchos de nosotros trabajamos en ese edificio”.

Donald Trump dejó un mal recuerdo en Atlantic City luego de que su negocio de juegos quebrara para siempre

Después de que su negocio de juegos de azar en Atlantic City se hundiera y declarara en quiebra para siempre, Donald Trump no solo dejó un larga lista de contratistas y proveedores no remunerados, sino que además se ganó el odio prácticamente masivo de los 38 mil habitantes de la ciudad, según reporta el New York Times.

En este sentido se manifestó el alcalde demócrata Marty Small, quien opinó en declaraciones al citado periódico que la demolición del Trump Plaza significó la crónica de un final anunciado.

“No se trata del presidente Trump, porque, francamente, la gente aquí en la gran ciudad de Atlantic City sabía cómo se desarrollaría la presidencia en el escenario nacional porque somos una de las ciudades que mejor lo conocía”, subrayó Small tras la demolición.

Una reciente investigación del NY Times reveló que Trump transfirió las deudas personales a los casinos que por entonces eran de su propiedad, complicando financieramente a los inversores y otras personas que habían apostado por su éxito.

