Twitter suspende para siempre la cuenta de Donald Trump

Ned Segal, director financiero de Twitter, anunció que el bloqueo de la cuenta del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump será “permanente”. Incluso si el líder republicano decide presentarse a las elecciones de 2024. Los dichos de Segal fueron proferidos en el programa “Squawk Box” que se emite por la cadena CNBC.

"We believe in transparency in choice and we think we have a really important voice around this conversation," says $TWTR CFO @nedsegal on Section 230 and regulation. "We want to see that speech protected and people continued to be able to offer those points of view." pic.twitter.com/2WkwGhqCxc

“La forma en que funcionan nuestras políticas es que cuando alguien es bloqueado de la plataforma la decisión es permanente, ya sea que sea un comentarista, un director financiero o un funcionario público anterior o actual”, consideró Segal.

"In January, we added more DAU than the average of the last 4 Januarys. Hopefully that gives people a sense for the momentum we've got," says $TWTR CFO @nedsegal on its user growth in Q4 after banning former President Trump from the platform. pic.twitter.com/H9u8dip4Y9

El pasado 6 de enero, tras los ataques al Capitolio por parte de un nutrido grupo de militantes republicanos, Twitter decidió suspender la cuenta de Donald Trump. La compañía consideró que el expresidente de los Estados Unidos infringió las normas de publicación alentando a sus seguidores a tomar la sede del edificio de Washington. Allí, el Colegio Electoral iba a ratificar el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.

“Nuestras políticas están diseñadas para asegurarnos de que las personas no inciten a la violencia; si alguien lo hace debemos sacarlo del servicio y nuestras políticas no permiten que la gente regrese”, añadió Segal.

Twitter confirma que el bloque sobre la cuenta de Trump será permanente incluso si el empresario decide volver a candidatearse para las elecciones presidenciales de 2024.

El comportamiento de Donald Trump en Twitter, que derivó en la suspensión permanente de su cuenta, está estrechamente vinculado al juicio político que congresistas demócratas llevan a cabo contra el expresidente de los Estados Unidos.

Lo acusan de incitar el asalto al Capitolio a través de mensajes publicados en las redes sociales. Este miércoles, Jamie Raskin, legislador demócrata que actúa como fiscal en el juicio político, calificó a Trump como “incitador en jefe”.

“El expresidente Trump no fue un espectador inocente. renunció a su rol de comandante en jefe y se convirtió en el incitador en jefe de una peligrosa insurrección”, expresó.

Cabe señalar que la cuenta @POTUS, de la que Trump intentó tuitear una vez que fue cancelada su cuenta personal, no fue bloqueada por Twitter. Pertenece al Estado y su dominio fue transferido al gobierno de Joe Biden.

How bad is Bruce Castor's presentation in defense of Trump so far? Newsmax cuts into it so Alan Dershowitz can trash it.

"There is no argument. I have no idea what he's doing. I have no idea why he's saying what he's saying!" pic.twitter.com/3tVD9V3UcZ

— Justin Baragona (@justinbaragona) February 9, 2021