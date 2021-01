CEO de Twitter explicó por qué le cerraron la cuenta a Donald Trump: ¿Qué dijo?

Jack Dorsey, CEO de la compañía Twitter, expuso los motivos por los cuales la red social bloqueó temporalmente la cuenta del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“No celebro ni me enorgullezco de que tengamos que prohibir @realDonaldTrump de Twitter, o la forma cómo tuvimos que llegar a esta decisión. Después de una clara advertencia de que tomaríamos esta medida, tomamos una decisión con la mejor información que teníamos en función de las amenazas a la seguridad física tanto dentro como fuera de Twitter. ¿Fue esto correcto?”, expresó Jack Dorsey en relación a la cancelación de la cuenta de Trump.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct? — jack (@jack) January 14, 2021

Cabe señalar que la medida, efectuada por la compañía la semana pasada, luego de los ataques por parte de simpatizantes Republicanos al Capitolio de Washington, generó polémica y controversia a nivel mundial. Varias figuras de la política internacional como la canciller alemana Angela Merkel consideraron que el castigo de Twitter amenaza la libertad de expresión.

“Creo que esta fue la decisión correcta para Twitter. Enfrentamos una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública. El daño fuera de serie como resultado del discurso en línea es demostrablemente real, y es lo que impulsa nuestra política y su cumplimiento ante todo”, agregó Dorsey.

I believe this was the right decision for Twitter. We faced an extraordinary and untenable circumstance, forcing us to focus all of our actions on public safety. Offline harm as a result of online speech is demonstrably real, and what drives our policy and enforcement above all. — jack (@jack) January 14, 2021

“Dicho esto, tener que prohibir una cuenta tiene consecuencias reales y significativas. Si bien hay excepciones claras y obvias, creo que una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia para promover una conversación saludable. Y un momento para que reflexionemos sobre nuestras operaciones y el entorno que nos rodea”, expresó.

Merkel hits out at Twitter over 'problematic' Trump ban https://t.co/I8uUQDmx21 — CNBC (@CNBC) January 11, 2021

“Si la gente no está de acuerdo con nuestras reglas y cumplimiento, simplemente puede ir a otro servicio de Internet”, expresó Jack Dorsey, un mensaje dedicado a todos aquellos que acusan a Twitter de coartar la libertad de expresión, tras la decisión de la compañía de suspender temporalmente la cuenta de Donald Trump.

The check and accountability on this power has always been the fact that a service like Twitter is one small part of the larger public conversation happening across the internet. If folks do not agree with our rules and enforcement, they can simply go to another internet service. — jack (@jack) January 14, 2021

Para Twitter, Trump arengó a los grupos violentos que pasado 6 de enero tomaron el Capitolio mientras los congresistas sesionaban para legitimar el triunfo en las elecciones presidenciales del Demócrata Joe Biden.

El 6 de enero, Trump grabó un video en el que calificaba de “patriotas” a los manifestantes que rodearon el Capitolio.

“El control y la responsabilidad de este poder siempre ha sido el hecho de que un servicio como Twitter es una pequeña parte de una conversación pública más amplia que se lleva a cabo en Internet. Si la gente no está de acuerdo con nuestras reglas y cumplimiento, simplemente puede ir a otro servicio de Internet”, explicó el CEO de Twitter.

Este miércoles, fue arrestado Robert Keith Packer, seguidor Republicado de ultra derecha que el pasado miércoles 6 de enero ingresó al capitolio con una sudadera con la inscripción “Campo Auschwitz”.

🚨BREAKING: terrorist in a “Camp Auschwitz” shirt during the Capitol attack—identified as Robert Keith Packer of #Virginia. The bottom of his shirt stated, "Work brings freedom," translation of "Arbeit macht frei" on the camp's gates. ARREST HIM NOW.🤬https://t.co/Mj9i39rLnq pic.twitter.com/HJMBv5GbMU — Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) January 10, 2021

Robert Keith Packer, de 56 años, es residente de la ciudad de Newport News. Fue detenido en su domicilio este miércoles a las 8:53 por el Servicio de Alguaciles de EEUU. Por el momento se encuentra alojado en el Penal Regional de Western Tidewater.

Desafortunadamente, en pasado 6 de enero hubo varios manifestantes Republicanos que exhibieron insignias antisemitas. Las imágenes causaron conmoción y miedo entre la comunidad judía de los Estados Unidos.

