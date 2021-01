Estados Unidos incluye a Cuba como patrocinador del terrorismo: ¿Por qué?

En una de las decisiones de última hora antes de ceder su mandato a manos del demócrata Joe Biden, la administración de Donald Trump ha anunciado que Cuba vuelve a ser calificado como patrocinador del terrorismo. Medida que, en los pronósticos, complicará los planes del presidente electo por restablecer poco a poco el vínculo con las autoridades de la isla.

“Debe detenerse el continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental. Hoy, Estados Unidos está devolviendo a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo para responsabilizar al régimen de Castro por su comportamiento maligno”, escribió el secretario de Estado, Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter al anunciar la medida de Donald Trump y su equipo.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021

Associated Press (AP) agrega que Pompeo, con el fin de argumentar la drástica decisión contra Cuba, hizo referencia al continuo albergue de fugitivos estadounidenses por parte de la administración de Raúl Castro, la negativa a extraditar a un círculo de comandantes guerrilleros colombianos y su apoyo al líder venezolano Nicolás Maduro.

De esta manera, AP destaca que Cuba se suma al pequeño grupo de naciones consideradas como amenazas terroristas para las autoridades estadounidenses, junto a Irán, Siria y Corea del Norte.

The Trump administration has re-designated Cuba a “state sponsor of terrorism," citing among other things Cuba's harboring of U.S. fugitives. https://t.co/Ett7nqzgis — The Associated Press (@AP) January 11, 2021

La mencionada agencia de noticias agrega que la isla caribeña fue incluida en la “lista negra” en 1992, pero luego quitada en 2015 por el entonces presidente Barack Obama.

La reacción oficial del Gobierno cubano al anuncio de Mike Pompeo

Consumado el anuncio de Mike Pompeo sobre la recategorización de Cuba como un estado “patrocinador del terrorismo”, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su repudio mediante un fuerte mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Condena firme y absoluta a la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.#Bloqueo de USA vs #Cuba es terrorismo de estado. Y en el colmo del cinismo, los terroristas e inmorales de la administración #Trump nos acusan de patrocinar al terrorismo. pic.twitter.com/UN6Ki70Cly — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2021

“Condena firme y absoluta a la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. #Bloqueo de USA vs #Cuba es terrorismo de estado. Y en el colmo del cinismo, los terroristas e inmorales de la administración #Trump nos acusan de patrocinar al terrorismo”, escribió Díaz-Canel con una evidente molestia por la decisión de Trump y compañía.

Por su parte Bruno Rodríguez, actual canciller de Cuba, no ahorró en críticas para el gobierno saliente de Estados Unidos y respaldó la publicación del mandatario cubano: “Condenamos la hipócrita y cínica calificación de #Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, anunciada por EE.UU. El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas”.

Condenamos la hipócrita y cínica calificación de #Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, anunciada por EEUU. El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2021

Qué implica la medida que toma Estados Unidos con Cuba

La agencia AP remarca que esta medida adoptada por la administración de Donald Trump implicará la prohibición dela mayoría de los viajes de Estados Unidos a Cuba, así como los envíos de dinero y productos a Cuba por parte de familiares en Estados Unidos, lo cual provocará una importante pérdida de una fuente de ingresos para la isla.

“Esto realmente retrasará cualquier deshielo en las relaciones con la administración Biden”, opinó Emilio Morales, economista cubano exiliado y presidente de Havana Consulting Group con sede en Miami, durante su testimonio para la agencia AP.

Asimismo, Morales adelantó que la revocación de esta medida adoptada por el gobierno de Trump demorará al menos un año, debido a que precisará de un estudio minucioso por parte de la nueva administración, encabezada por Joe Biden.

Estados Unidos vende combustible incautado a Irán y destina 40 millones al Fondo de Víctimas del Terrorismo

Otra de las medidas de última hora que anunció Mike Pompeo involucra a Irán y Venezuela, ya que el secretario de Estado anunció la venta de combustible incautado a la nación asiática para destinar el dinero al Fondo de Víctimas del Terrorismo.

In August 2020, the U.S. seized fuel shipments from Iran destined for Venezuela. The money from that sale – more than $40 million – went to our Victims of State Sponsored Terrorism Fund, instead of to Maduro, the IRGC, and terror proxies. #PoeticJustice. pic.twitter.com/PP5qLjp4mE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2021

“En agosto de 2020, Estados Unidos incautó envíos de combustible de Irán con destino a Venezuela. El dinero de esa venta, más de $ 40 millones, se destinó a nuestro Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado, en lugar de a Maduro, el IRGC y representantes del terrorismo”, informó Pompeo vía Twitter.

Más tarde, el mismo Pompeo exhibió su satisfacción por la prohibición de aterrizaje que le impusieron a la aerolínea iraní Mahan Air en distintos países de Europa. “Gracias a la diplomacia del @Departamento de Estado, más de 10 países han prohibido el aterrizaje de Mahan Air de Irán, incluidos Alemania, Francia e Italia”, informó el funcionario.

Thanks to @StateDept diplomacy, more than 10 countries have banned Iran's Mahan Air from landing, including Germany, France, and Italy. #Winning pic.twitter.com/LcXsKpAZiI — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2021

