[VIDEO] Imágenes inéditas del asalto al Capitolio: así era salvado Mike Pence

El Senado de los Estados Unidos difundió imágenes inéditas del asalto al Capitolio perpetrado por militantes Republicanos el pasado 6 de enero. En el video, exhibido este miércoles en el marco del segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump, se observa cómo es rescatado el por entonces vicepresidente Mike Pence, uno de los blancos de la horda de violentos que invadió el edificio.

Newly released security video shows then-VP Pence being evacuated with his family, as rioters storm the Capitol. Watch live on https://t.co/1BppRnwFfO, @peacockTV and your favorite streaming platform. pic.twitter.com/UvFGzC14vf — NBC News (@NBCNews) February 10, 2021

Los videos difundidos este miércoles por primera vez dan cuenta de la violencia con que actuaron los seguidores de Donald Trump el pasado 6 de enero en el Capitolio, en Washington.

Fragmentos de lo registrado por las cámaras de seguridad mostraron cómo los fanáticos Republicanos se paseaban por los pasillos del edificio. Cabe señalar que cinco personas murieron en esa triste jornada de fines de 2020.

Stacey Plaskett, Demócrata que representa a Virgin Islands, explicó que los militantes Republicanos querían lastimar a toda costa a Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump. Consideraban que Pence debía ser reprendido por haberse negado al pedido de Trump de negar el resultado de las últimas elecciones presidenciales, que coronaron a Joe Biden.

Pence estaba acompañado por algunos integrantes de su familia, quienes también fueron rescatados por los miembros del ejército que oficiaron de custodia al edificio. No fue el único blanco de los asaltantes. La presidenta de la Cámara de los Representantes Nancy Pelosi también debió ser protegida por las fuerzas de seguridad.

Las pruebas contra Trump en la segunda jornada del “impeachment”

Los congresistas del Partido Demócrata están decididos a demostrar que el expresidente Donald Trump propicio la ola de violencia que se desató el pasado 6 de enero contra el Capitolio de Washington.

Este miércoles, en el segundo día del juicio político contra el exmandatario republicano, un equipo conformado por nueve senadores demócratas exhibieron sus argumentos para juzgar a Trump por “insurrección política”.

En la primera parte de la audiencia tomaron la palabra los congresistas demócratas Stacey Plaskett, Jamie Raskin, Ted Lieu, Eric Swalwell y Madeleine Dea.

Ted Lieu, congresista demócrata por California, se refirió a la contundencia de las imágenes inéditas: “Permítanme ser muy claro, el presidente no iba por una o dos personas, o demócratas como yo, iba por ustedes. Por los senadores demócratas y republicanos. Venía por todos nosotros. Al igual que la turba, bajo su dirección”.

Twitter mantiene bloqueo contra Donald Trump

Ned Segal, director financiero de Twitter, aseguró que la cuenta del expresidente Donald Trump en esa red social seguirá bloqueada de manera permanente incluso si el líder republicano se presenta en las elecciones de 2024.

“La forma en que funcionan nuestras políticas es que cuando alguien es bloqueado de la plataforma la decisión es permanente, ya sea que sea un comentarista, un director financiero o un funcionario público anterior o actual”, consideró Segal en diálogo con el programa “Squawk Box”, que se emite por la cadena CNBC.

“Nuestras políticas están diseñadas para asegurarnos de que las personas no inciten a la violencia; si alguien lo hace debemos sacarlo del servicio y nuestras políticas no permiten que la gente regrese”, agregó el director financiero de Twitter.

La cuenta de Donald Trump fue bloqueada el pasado 6 de enero, tras los ataques al Capitolio perpetrado por militantes republicanos que irrumpieron en la sede del Poder Legislativo de los Estados Unidos con el objetivo de interrumpir la certificación del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

