Eugene Goodman: Policía del capitolio reconocido de salvar a Mitt Romney [VIDEO]

El oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, está ganando mucho reconocimiento público después de que apareciera otro video en el que se muestra lo que hizo durante el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Goodman fue aclamado como un héroe por alejar a los alborotadores del Senado, y ahora se le atribuye haber salvado la vida del senador estadounidense Mitt Romney.

Goodman es un veterano del ejército de los EEUU que ha trabajado como oficial de policía del Capitolio de los EEUU durante más de una década. También acompañó a la vicepresidenta Kamala Harris en la inauguración. Lee más sobre él aquí.

Esto es lo que necesita saber:

Whoa: Eugene Goodman ran into Mitt Romney in the hallway and told him to turn around and get to safety, as the mob entered the building, in new footage.

Romney was going to run DIRECTLY into the rioters pic.twitter.com/0PX5LlxyXo

— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 10, 2021