Sargento de New York luce un símbolo proTrump en protesta Black Lives Matter

Dana Martillo es una sargento del Departamento de Policía de Nueva York que fue vista en un video con parches a favor de Trump con temas policiales en su uniforme en una protesta de Brooklyn Black Lives Matter. También fue vista usando su mascarilla de manera incorrecta, con la nariz expuesta. Martillo, de 37 años, fue identificada a través de su placa de identificación y número de placa y su identidad fue confirmada por el New York Daily News.

La policía de Nueva York ha ordenado a todos los oficiales que usen mascarillas en público, en las instalaciones del departamento y donde el distanciamiento social no es posible en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

La policía de Nueva York tuiteó sobre el video de Martillo después de que se volviera viral, sin mencionar su nombre, pero escribiendo: “Estamos al tanto de un video que muestra a uno de nuestros miembros con un parche de orientación política. El oficial ya recibió un aviso. Se está llevando a cabo una investigación adicional”.

Esto es lo que debes saber sobre la sargento Dana Martillo:

Check out NYPD Sergeant Dana M. Martillo — here with Trump patches on her vest last night.

Anything political on the uniform is against department policy.

And she’s wearing her mask wrong. Smh… pic.twitter.com/BMa9hFA9LQ

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 6, 2021