Justicia anula demanda contra Donald Trump por bloqueo en Twitter: ¿Por qué?

Finalmente este lunes la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió desestimar la demanda contra el expresidente Donald Trump, vinculada en este caso al bloqueo de usuarios que lo criticaban en la red social Twitter, al argumentar que el fin de la era Trump y la suspensión que pesa sobre su cuenta echaran por tierra dicha acusación.

Según recuerda NBC News, Donald Trump, de 74 años, fue demandado por siete personas a las que el exmandatario bloqueó en su cuenta de Twitter @realDonaldTrump -actualmente baneada- luego de recibir duras críticas a través de la mencionada red social.

US Supreme Court dismisses lawsuit over former President Trump's Twitter account that arose after 7 people responded critically to tweets on the president's now-banned @realDonaldTrump account and he retaliated by blocking them. https://t.co/VlvfncMosQ — NBC News (@NBCNews) April 5, 2021

Los detractores, representados legalmente por el estudio Knight Institute (Universidad de Columbia) según informa la citada fuente, demandaron y ganaron en los tribunales inferiores, instancia en la que los letrados coincidieron en que bloquear a encuestados individuales en función de sus puntos de vista violaba la Primera Enmienda.

The New York Times, por su parte, detalla que en 2019 un panel unánime de tres jueces de la corte suprema de apelaciones había dictaminado que el relato de Trump era un foro público del que no tenía poder para excluir a las personas en función de sus puntos de vista.

Pese a esta reciente resolución de la Justicia en favor de Trump, una miembro del Knight Institute, Katie Fallow, instó a los jueces a dejar intactas las sentencias de los tribunales inferiores, por los cuales la demanda contra Trump continuaba en pie.

“Ahora hay un reconocimiento generalizado de que los principios que establecimos en este caso son importantes para proteger la vitalidad de los foros públicos que son cada vez más importantes para nuestra democracia”, dijo Fallow de acuerdo al reporte de NBC News.

El juez Clarence Thomas advirtió sobre “el poder peligroso” que ejercen algunas empresas privadas contra la libertad de expresión

🚨Clarence Thomas suggests that social media companies may NOT have a First Amendment right to regulate speech on their platforms, analogizing them to "common carriers" and "places of public accommodation." https://t.co/2zx7nCtIAz pic.twitter.com/ZleTE1aI0S — Mark Joseph Stern (@mjs_DC) April 5, 2021

En sintonía con este fallo de la Justicia, el juez Clarence Thomas escribió un comunicado de 12 páginas mediante el cual reflexiona sobre “el poder peligroso” que algunas empresas privadas tienen sobre la libertad de expresión.

“Las plataformas digitales de hoy brindan vías para cantidades de discurso sin precedentes históricos, incluido el discurso de actores gubernamentales”, opina el juez Thomas en su amplio escrito.

Y en la misma línea, Thomas advierte “Sin embargo, también es sin precedentes el control concentrado de tanto discurso en manos de unas pocas partes privadas. Pronto no tendremos más remedio que abordar cómo se aplican nuestras doctrinas legales a la infraestructura de información de propiedad privada altamente concentrada, como las plataformas digitales”.

La cuenta de Twitter @realDonaldTrump continúa bloqueada por tiempo indeterminado

Después de los violentos incidentes ocurridos en el Capitolio de Washington DC durante el pasado mes de enero, Twitter decidió bloquear la cuenta @realDonaldTrump, perteneciente al expresidente Donald Trump, y la drástica medida tomada por la red social todavía persiste.

Twitter emitió un comunicado el pasado 8 de enero en el que detalló los motivos por los cuales la popular red social anunciaba la “suspensión permanente” de la cuenta perteneciente a Trump.

“En el contexto de los horribles eventos de esta semana -incidentes en el Capitolio-, dejamos claro el miércoles que violaciones adicionales a las Reglas de Twitter podrían resultar en este curso de acción. Nuestros lineamientos sobre contenido de interés público existen para facilitar que el público escuche directamente de funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a pedir abiertamente la rendición de cuentas a aquellos en el poder”, precisa un tramo del comunicado.

USA Today informa que la cuenta suspendida de Donald Trump tenía alrededor de 89 millones de seguidores.

La misma fuente explica que los usuarios bloqueados no pueden leer tweets, responderlos directamente o contribuir a los hilos de comentarios, razones por las cuales los siete demandantes iniciaron acciones legales contra Donald Trump.

LEER MÁS: ¿Trump engañó a donantes?: Campaña tuvo que devolver $122 millones

Sigue a AhoraMismo en Instagram