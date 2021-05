Tristyn Bailey: Confirman cómo asesinaron a niña de 13 años en Florida

La causa de la muerte de Tristyn Bailey, la niña de 13 años que fue encontrada asesinada en una zona boscosa de Florida, es un apuñalamiento.

Esto es según la oficina del médico forense. ¿Cómo murió Tristyn Bailey? El Departamento del Sheriff del condado de St. Johns dijo en un comunicado de prensa que el médico forense jefe determinó que la causa de la muerte fue un “trauma de fuerza aguda por apuñalamiento. La forma de muerte es el homicidio”.

La periodista Katie Jeffries escribió en Twitter que la “Oficina del Fiscal del Estado confirma que Tristyn fue apuñalada más de una vez”.

First Coast News obtuvo un informe de arresto que dice que Aiden Fucci “cambió su historia” varias veces e hizo “admisiones” que no detallaba.

Un video de seguridad muestra a dos adolescentes “caminando hacia el este por Saddlestone Drive alrededor de la 1:45 a.m.”. Alrededor de las 3:27 a.m., solo una persona, sosteniendo un par de zapatos, parecía estar caminando en el video.

Tenía una “lesión importante en la cabeza y otro traumatismo”, informó el sitio de noticias.

Fue encontrada muerta “en el extremo sur de un estanque de retención”. Le dijo a su madre que se quitó los zapatos “porque le dolían los pies”, dice el informe.

En la casa de Fucci se encontró ropa ensangrentada similar a la que se ve en el adolescente en el video, dice el informe.

El horrible crimen ha conmocionado a la comunidad en Jacksonville, Florida, y sus alrededores, donde la adolescente participó en una competencia de porristas. Un sospechoso, Aiden Fucci, de 14 años, que asistió a la misma escuela que Bailey, está bajo arresto y acusado de asesinato en segundo grado.

“De hecho, hemos arrestado a un sospechoso llamado Aiden Fucci… un joven de 14 años”, dijo el alguacil del condado de St. Johns, Robert Hardwick, en una conferencia de prensa. “Actualmente está detenido en el Departamento de Justicia Juvenil, acusado de asesinato en segundo grado”.

El motivo no está claro.

Esto es lo que debes saber:

Tristyn Bailey fue reportada como desaparecida la madrugada del domingo 9 de mayo de 2021 y su cuerpo fue encontrado por un vecino más tarde esa noche en el bosque, dijo Hardwick.

Las autoridades están revisando una selfie de Snapchat “que muestra a un adolescente en el asiento trasero de la patrulla de un oficial”, según News4Jax, que dijo que la policía confirmó que el adolescente de la foto es Fucci.

La estación de noticias informó que se publicó en la cuenta de Snapchat de Fucci. Él está haciendo un signo de paz en la imagen junto con la leyenda: “Hola chicos, nadie ha visto a Tristyn últimamente”.

Cuando se le preguntó sobre esto en la conferencia de prensa, Hardwick dijo: “Diré que nuestro centro de inteligencia en tiempo real realmente ha capturado todos estos videos tanto como podemos. Lo monitoreamos. Desafortunadamente, con algunas de estas cosas que en realidad piensas que son perjudiciales para el caso, en realidad nos ayudan y no perjudican porque estamos recopilando este material”.

Judge reading 2nd degree murder charge to Aiden Fucci as he fights back tears. He is charged with the 2nd degree murder of #TristynBailey pic.twitter.com/k6jgfh113L

— Bridgette Matter (@bridgetteANjax) May 11, 2021