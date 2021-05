Arrestan a niño de 14 años por asesinato de porrista de 13: Aiden Fucci

Aiden Fucci es un niño de 14 años, de Florida, acusado de asesinar a la porrista de 13 años Tristyn Bailey. Una escalofriante foto de Snapchat de Fucci, tomada después de la muerte de Bailey, señala a la niña de séptimo grado.

A pesar de su corta edad, las autoridades revelaron la identidad de Fucci, debido a la gravedad de los cargos.

“El sospechoso está bajo arresto. Está acusado de asesinato en segundo grado”, dijo el alguacil del condado de St. Johns, Robert Hardwick, en una conferencia de prensa. “Hemos arrestado a un sospechoso llamado Aiden Fucci, de 14 años”.

La niña fue reportada como desaparecida la madrugada del domingo 9 de mayo de 2021 y su cuerpo fue encontrado más tarde esa noche en el bosque.

Esto es lo que necesita saber:

La foto de Snapchat pregunta si alguien ha “visto a Tristyn últimamente”

Las autoridades están revisando una foto de Snapchat “que muestra a un adolescente en el asiento trasero de la patrulla de un oficial”, según News4Jax, quien dijo que la policía confirmó que el adolescente de la foto es Fucci.

La estación de televisión informó que se publicó en la cuenta de Snapchat de Aiden Fucci.

En la imagen se aprecia al niño haciendo un signo de paz junto con la leyenda: “Hola, chicos, nadie (sic) ha visto a Tristyn últimamente”.

Cuando se le preguntó sobre esto en la conferencia de prensa, Hardwick dijo: “Diré que nuestro centro de inteligencia en tiempo real realmente ha capturado todos estos videos tanto como podemos. Lo monitoreamos. Desafortunadamente, con algunas de estas cosas que en realidad piensas que son perjudiciales para el caso, en realidad nos ayudan en el caso y en realidad no perjudican el caso, porque estamos recopilando estos medios”.

El cuerpo de Bailey fue localizado en el bosque

Hardwick no quiso revelar la causa de la muerte. Sin embargo, dijo que Bailey fue vista por última vez poco después de la medianoche. Resultó una búsqueda extensa.

A las 6 pm. el domingo 9 de mayo de 2021, un residente “descubrió el cuerpo de Tristyn Bailey, que en realidad fue localizado por una persona en el vecindario y llamó al 911”, dijo el alguacil. “Salimos y recuperamos el cuerpo”.

El alguacil dijo: “Sabemos que la comunidad está enojada… se toman esto como algo personal”.

El oficial dijo que “no hay más amenazas” para la comunidad. Hardwick agregó que hay muchos testigos.

“El equipo de investigación está entrevistando a todo tipo de testigos”, dijo. “Tenemos un sospechoso bajo custodia. Ese es el único sospechoso que tuvo que ver con la muerte de Tristyn”.

