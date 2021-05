Asesinan a Jahaira DeAlto, activista trans latina en Boston: Sujeto mató otra mujer

Las autoridades de la ciudad de Boston reportaron el asesinato de Jahaira DeAlto, una reconocida líder activista de la comunidad transgénero y de los derechos de los inmigrantes, quien perdió la vida a manos de un sujeto al que estaba hospedando en su casa junto a toda su familia.

La noticia fue revelada por CBS Boston, donde se aseguró que la mujer transgénero, de origen latino, murió apuñalada, en hechos que son materia de investigación y en el que el presunto homicida también mató a su esposa.

La policía reveló que el doble asesinato ocurrió el domingo en el vecindario Dorchester de la ciudad de Boston.

El noticiero NBC Boston identificó al presunto homicida, a quien la activista le había abierto las puertas de su hogar, como Marcus Chavis. Asimismo aseguró que la esposa del sujeto, a quien también apuñaló mortalmente, era Fatima Yasin.

Citados por el mencionado medio de comunicación, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, que aun no ha revelado el movil del crimen, informó además que el hombre apuñaló a un perro que estaba en la residencia.

Tras conocerse el crimen, el Elizabeth Freeman Center, una organización de apoyo del condado de Berkshire que ayuda a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, en la que la activista trabajaba, lamentó el horrendo crimen y honró a la mujer trans latina.

“Era una activista y sobreviviente que tocó las vidas de todos a su alrededor con su pasión, empuje, humanidad, humor y visión feroz”, aseguraron, según reportó NBC 10.

“Ella se preocupaba mucho por tanta gente y era tan maternal con tanta gente”, comentó Alice Guss, amiga de la víctima.

Jahaira DeAlto tenía 42 años y se convirtió además en una poderosa voz a través de su canal de Youtube, JahairasMission, donde hablaba constantemente de diferentes temas sociales.

Sobre el presunto asesino de la mujer transgénero y de su propia esposa, se supo además que tiene 34 años y que fue él mismo quien llamó a la policía para que fueran a la casa de Jahaira, tras cometer el doble homicidio.

El sujeto fue arrestado y privado de su libertad en una prisión sin derecho a fianza.

CBS4 dijo que al momento de llegar la policía, en la casa también había dos niños de 7 y 8 años, quienes les indicaron el sitio donde yacía su mamá, de 27 años, quien fue llevada de urgencias hasta el Boston Medical Center, donde los médicos no pudieron salvarla.

El medio agregó que Chavis al hablar con la policía sobre lo ocurrido, dijo que toma medicinas para el trastorno de estrés postraumático y esquizofrenia.