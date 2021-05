Joven abusó sexualmente de su mamá y la mató la víspera del Día de las Madres en NY

En un hecho que ha causado estupor en la ciudad de Nueva York, la víspera del Día de las Madres, un joven acabó con la vida de su mamá, de manera trágica.

Así lo reportó el periódico Daily News, donde se aseguró que Pushka Sharma, de 28 años, estranguló a su mamá, en el condado de Queens.

El citado medio aseguró que la mujer fue hallada sin vida por su propia hija, el sábado, a eso de las 8:30 de la mañana.

A Queens man walked into a precinct to confess to killing his mother, about the same time she was found fighting for her life in her Queens home, cops sayhttps://t.co/inirTcT3nQ

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 9, 2021